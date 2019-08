Arrestan a estudiante de CSN por posesión de un rifle y dos mil municiones

Un estudiante de la Universidad del Sur de Nevada (College of Southern Nevada, o CSN) fue arrestado el miércoles después de que la policía encontró un rifle y alrededor de dos mil rondas de municiones en su automóvil en el campus Henderson de la escuela.

Alrededor de las 6 p.m., los oficiales de los Servicios de Policía de la Universidad encontraron el arma y las municiones después de que otros estudiantes informaran sobre haber visto “cartuchos de armas de fuego” dentro del automóvil, según un comunicado de la universidad.

Please read a message from @CSNPresident Dr. Federico Zaragoza about an incident on the Henderson Campus this evening. https://t.co/cCwMkt4Z9A

