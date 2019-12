Arrestan a hombre por dispararle a un oficial mientras conducía en Las Vegas

La policía de Las Vegas arrestó a un hombre que le disparó a un oficial fuera de servicio el martes por la tarde mientras los dos conducían cerca de Blue Diamond Road y la Interestatal 15.

Cerca de las 3:45 p.m., el oficial del Departamento de Policía Metropolitana que estaba fuera de servicio iba manejando en Blue Diamond cerca de la carretera cuando un conductor intentó cortarle el paso varias veces, declaró la policía. El otro conductor se detuvo junto a la ventana del lado del conductor y le disparó varias veces antes de salir a exceso de velocidad y chocar con otro auto, le informó el Teniente José Hernández a los reporteros durante una sesión informativa el martes por la noche.

El oficial fuera de servicio siguió al conductor a través del “pesado tráfico”, alcanzándolo e identificándose a sí mismo como oficial después de que el conductor chocó por detrás con el otro vehículo, dijo Hernández.

“El sujeto aún estaba armado en ese momento, pero salió del vehículo y dejó caer su pistola”, argumentó.

El oficial fuera de servicio (con la ayuda de una unidad de la Patrulla de Carretera de Nevada) arrestó al hombre, indicó Hernández. Tanto el hombre arrestado como el conductor del vehículo que fue chocado por detrás fueron llevados al University Medical Center con heridas leves.

“Hasta el momento, nuestra investigación indica que nadie resultó herido por los disparos del sospechoso”, apuntó Hernández.

No estaba claro qué impulsó al hombre a cortarle el paso al oficial o a dispararle, tampoco estaba claro si el conductor sabía que el otro hombre era un oficial cuando disparó su arma.

Hernández dijo que “como mínimo” el hombre podría ser acusado de asalto con un arma mortal.

El Departamento de Transporte de Nevada tuiteó alrededor de las 3:54 p.m. que un choque había ocurrido 10 minutos antes en la I-15 en dirección norte cerca de Russell Road, que está a unas tres millas al norte de Blue Diamond Road.

“Como el sospechoso huyó de la escena, por supuesto a través del tráfico pesado, no pudo llegar muy lejos”, explicó Hernández, agregando que el choque ocurrió “no muy lejos de donde ocurrió el altercado inicial”.

*UPDATE* Road Closed – I-15 northbound CD Road between I-215 Southern and Russel in Las Vegas

Use caution around area and seek alternate routes https://t.co/xDLCLYbPwy

— Nevada DOT (@nevadadot) December 11, 2019