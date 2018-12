Arrestan a la jueza de distrito Stefany Miley por cargos de violencia doméstica

diciembre 27, 2018 - 10:02 am

La jueza de distrito del Condado de Clark, Stefany Miley, fue acusada de violencia doméstica por agresión física este fin de semana en relación con un incidente que involucró a su hijo de 18 años, según un abogado que llamó a la policía.

Miley, quien ha servido en el estrado desde 2005, enfrenta un cargo bajo su apellido de soltera, Stefany Tewell, debido a un incidente ocurrido el sábado, según los registros de la Corte Municipal de Las Vegas.

Los detalles de su arresto no estuvieron disponibles de inmediato. Está programado que Miley comparezca en la Corte Municipal el 22 de enero.

El juez contrató al abogado defensor David Chesnoff, quien reportó el miércoles por la tarde que no había visto el informe policial.

“Esperamos representar a la jueza Miley, quien pretende defenderse vigorosamente contra estas meras acusaciones”, indicó Chesnoff.

El juez se encuentra en medio de un divorcio de Edward Miley, un abogado de derecho familiar y defensa criminal. Bruce Gale, uno de sus abogados en el divorcio, le comentó al Review-Journal que recibió un mensaje de texto a las 7:06 p.m. el sábado de Edward Miley, quien había enviado un mensaje sobre su hijo adolescente.

“Llámame ahora”, explicó Gale que decía el mensaje. “Necesito ayuda, mi mamá me dio un puñetazo en la boca y me golpeó en la cabeza mientras conducía, estoy sangrando y necesito que me recojan. Ella comenzó a gritar alrededor de los vecinos y trató de caer sobre mí para hacer que pareciera que la estaba lastimando”.

Gale también afirmó que el hijo de 8 años de la pareja estaba en el auto en ese momento.

Después de revisar las normas de conducta profesional para abogados de Nevada, Gale destacó que habló más con Edward Miley el sábado por la noche y luego se comunicó con la policía. Los registros del Tribunal Municipal muestran que el incidente se informó a las 10:59 p.m.

Stefany Miley fue electa por primera vez a la Corte Familiar en 2004 por un período que comenzó en enero de 2005, antes de ser elegida a la Corte de Distrito en 2008.

Miley recibió una orden de protección temporal contra su esposo a fines de 2009 después de que fue arrestada por cargos de abuso doméstico, según documentos judiciales.

El juez le informó a la policía que en octubre de ese año, su esposo había estado bebiendo y era abusivo con ella, según un informe policial.

Los documentos de la corte indicaron que Edward Miley se volvió abusivo con el perro de la familia, agarró al perro por la garganta y amenazó con matarlo.

Ni el juez ni Edward Miley estuvieron disponibles para hacer comentarios el miércoles.

Edward Miley solicitó el divorcio a principios de este año, alegando “problemas de salud catastróficos” y solicitando “apoyo conyugal”.

La pareja, quien se casó en Austin, Texas, en 1997, ambos declararon en las presentaciones ante el tribunal que se habían vuelto “incompatibles en el matrimonio hasta el punto de que es imposible que vivan juntos como marido y mujer”.

En su queja, los abogados de Edward Miley escribieron que “ama mucho a su esposa Stefany, pero lamentablemente la incompatibilidad entre Edward y Stefany es tan grande que actualmente no hay posibilidad de reconciliación entre ellos”.

El documento la identifica como jueza y afirma que se ha “comportado de tal manera y ha tomado ciertas medidas, que son inapropiadas e inaceptables para el daño y detrimento de Edward”.

Sus abogados escribieron que intentó sin éxito resolver sus diferencias y “salvar a Stefany y a la familia en general, la vergüenza y el daño que podrían ocurrir si la conducta y las acciones de Stefany estuvieran detalladas en este momento”. El documento no explica con más detalle ninguna de las acusaciones.

En su respuesta, reconoció que los dos eran “incompatibles en el matrimonio”, pero negó las “acusaciones falsas y difamatorias de su esposo”.

Sus abogados escribieron que Edward Miley “declaró lo descrito en su queja de divorcio con la intención de que otras personas vieran las acusaciones y colocaran a la acusada en una falsa luz, le causaran un daño en su carrera y la presionaran para que entrase en un acuerdo de divorcio favorable al demandante”.