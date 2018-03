Arrrestado estudiante por llevar pistolas BB a escuela de North Las Vegas

Un estudiante de 18 años fue arrestado el lunes por llevar una pistola de aire comprimido a una escuela secundaria del condado de Clark, de acuerdo con la policía de la escuela.

Dean Lewis II fue arrestado bajo sospecha de posesión de un arma peligrosa en el campus de la Escuela Mojave High en North Las Vegas, afirmó el capitán de la escuela Ken Young. Las pistolas de aire comprimido se consideran armas peligrosas en los terrenos de la escuela.

“Puede causar daño; ese es el resultado final “, concluyó Young.

El estudiante no amenazaba con usar la pistola, afirma. La policía recibió un aviso de que Lewis podría tener algo con él.

El descubrimiento continúa una racha preocupante para el distrito escolar. La policía escolar arrestó a tres estudiantes la semana pasada, dos de ellos por tener armas en el campus y uno por amenazar a la escuela. La policía ha vinculado el aumento al tiroteo escolar en Parkland, Florida, el 14 de febrero, que mató a 17 personas, pero los estudiantes han sido arrestados por cargos similares durante todo el año escolar.

“Agradecido, Mojave tiene estudiantes dispuestos a hablar para ayudar a mantener nuestro campus seguro”, escribió el director Greg Cole en un mensaje en Twitter. Cole adjuntó una carta a los padres sobre el incidente a su tweet.

Thankful Mojave has students willing to speak up to help keep our campus safe. BB guns, or any weapon, are never allowed on campus. Please see attached for an important message. pic.twitter.com/AIEJVcFuE4

— Gregory L. Cole (@PrincipalGCole) March 6, 2018