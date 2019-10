Artista del Cirque du Soleil herido en la apertura de “R.U.N” en el Strip de Las Vegas

Un artista del Cirque du Soleil resultó herido tras chocar una motocicleta eléctrica en la apertura de “R.U.N” en Luxor el jueves por la noche.

El artista, cuyo nombre está siendo ocultado por los funcionarios del Cirque, estaba manejando la bicicleta en la escena Level Up cerca del final del espectáculo. Fuentes familiarizadas con el incidente informaron que sufrió una fractura de clavícula, aunque su estado no ha sido confirmado.

Una vocera de Cirque, citando la política de la compañía de no divulgar información de salud sobre sus artistas, dijo el jueves por la noche que el programa se detuvo para que un equipo de intervención de emergencia pudiera llevar al intérprete lesionado detrás del escenario. Se mencionó que el personal médico lo “cuidó bien”.

Level Up presenta un par de rampas de 12 pies de altura, y los artistas, llamados “pilotos de motocicletas” por el equipo de Cirque, ascienden más de 30 pies en el aire.

Opener of #RunTheShow interrupted by what officials consider a minor incident. A motorcycle pilot crashed near the end of the performance in the Level Up number, one of the previews from Tuesday's sneak peek. Show resumed. Show reportedly also halted for a technical malfunction.

— John Katsilometes (@johnnykats) October 25, 2019