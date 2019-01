Asesinan a menor de 16 años con un disparo en North Las Vegas

Un joven de 16 años recibió un disparo mortal en North Las Vegas el miércoles por la noche, lo que marcó la primera investigación de homicidio del departamento de policía de la ciudad este año.

Los oficiales fueron convocados alrededor de las 5:10 p.m. a un vecindario residencial en Coleman Street y San Miguel Avenue, cerca de Simmons Street y West Craig Road, para encontrar a un chico de 16 años que sufrió al menos una herida de bala, reportó el portavoz del Departamento de Policía de North Las Vegas, Aaron Patty.

#BREAKING Officers are working a homicide near San Miguel & Coleman. Avoid the area. #NLVPD PIO enroute for media.

— NLVPD (@NLVPD) January 10, 2019