Asesinan a niña de 11 años en tiroteo de North Las Vegas.

Los agujeros de bala marcan las ventanas de una casa en la cuadra 6700 de Courtney Michelle Street en North Las Vegas que fue atacada con disparos, matando a una niña de 11 años la noche del jueves, 1 de noviembre de 2018. (Max Michor/Las Vegas Review-Journal)

Una niña de 11 años recibió un disparo mortal el jueves por la noche en un ataque relacionado con pandillas que atacó una casa equivocada de North Las Vegas.

La policía de North Las Vegas fue contactada alrededor de las 9:30 p.m. del jueves para investigar los informes de disparos en un vecindario del extremo noreste del valle cerca de 215 Beltway y Losee Road, comentó el portavoz Eric Leavitt.

Los oficiales que llegaron al lugar encontraron a dos personas que sufrían heridas aparentes de bala: la niña, que estaba dentro de la casa en 6705 Courtney Michelle Street, y un hombre de 19 años que se cree fue una de las personas involucradas en el tiroteo, indicó Leavitt.

Ambos fueron llevados al Centro Médico Universitario, donde la niña murió más tarde, comentó Leavitt. Su muerte fue el homicidio número 29 investigado por la policía de North Las Vegas este año. Cinco de esos homicidios ocurrieron en la última semana, según los registros mantenidos por Las Vegas Review-Journal.

El portavoz de la policía, Aaron Patty, dijo que un vecino fue testigo del tiroteo y disparó con su arma de fuego legal a un vehículo que huyó de la escena, golpeando al pasajero de 19 años que estaba en estado crítico el viernes por la mañana con una herida en la cabeza.

“La niña y su familia son víctimas inocentes de esto”, afirmó Leavitt a The Associated Press.

El conductor que escapaba de 17 años fue arrestado cuando el auto dejó de funcionar a pocas cuadras de distancia. Las autoridades buscaban a tres otros criminales que huían.

La policía cree que los tiradores intentaron atacar otra casa en el área en represalia por una disputa de pandillas anterior. Leavitt le reportó a The Associated Press que los agentes no encontraron a nadie en esa casa, sino que buscaban a los residentes para interrogarlos.

El conductor era retenido como un menor y se esperaba que enfrentara múltiples delitos de asesinato, intento de asesinato y cargos de conspiración.

Los envoltorios de dulces cubrían la acera de enfrente de la casa en 6705 Courtney Michelle Street cuando la policía abandonó la escena unas 12 horas después, el viernes por la mañana. Al menos una docena de agujeros de bala cubrían la parte delantera de la casa, desde una ventana delantera hasta la puerta del garaje y el techo. El vidrio roto se esparció por el camino en John Bevy Court, a la vuelta de la esquina.

“Esto es horrible”, dijo Dee Davis, agarrando su sudadera mientras estaba fuera de la casa. “Mi corazón todavía está acelerado”.

Estaba dormida en el sofá de su madre, al lado, cuando comenzaron los disparos, dijo. Se apresuró a esconderse debajo del sofá y llamó a su madre e hijos, que estaban durmiendo arriba.

Davis y su madre no sabían que los disparos venían de al lado hasta que escucharon los gritos.

“La madre estaba afuera y gritaba: ‘Es mi bebé, déjame ir con ella”, relató Davis.

Cuando la policía bajó la cinta que bloqueaba una entrada al vecindario, dos chicas jóvenes se echaron a reír y jugaron en su parada de autobús a unos pocos metros de distancia.

“Es muy triste porque era solo Halloween, y todos iban de puerta en puerta con sus disfraces”, comentó Daranice Barry, quien ha vivido en el vecindario durante aproximadamente cinco años.

Señaló que escuchó dos tiros el jueves por la noche, pero que había “demasiados más para contar”. El vecindario está lleno de familias con niños pequeños, no es raro verlos correr por las calles en la mañana de camino a la escuela.

Davis destacó que la familia que vive en la casa en Courtney Michelle es callada. Ella no les ha hablado mucho, pero los describió como amigables, describió que un hombre que vive ahí siempre saluda cuando lo ve regar sus plantas.

La mujer se tapó la boca por un momento mientras miraba la casa.

“Estas personas no molestan a nadie”, detalló. “No entiendo por qué sucedió esto”.

Los detectives están buscando un vehículo y “varios sujetos” involucrados en el tiroteo, reportó Leavitt.

“Estamos tratando de determinar el vínculo entre la casa y los sospechosos”, anunció en una conferencia de prensa el jueves en la escena. “Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos en la difícil situación en la que estamos y la familia”.

Cualquier persona con información puede comunicarse con la policía de North Las Vegas al 702-633-9111. Las denuncias anónimas se pueden dejar con Crime Stoppers al 702-385-5555.

6700 Courtney Michelle Street, Las Vegas, NV