Asesinan en “largo y horrible” tiroteo a oficial de la Patrulla de Carreteras de California

RIVERSIDE, Calif. — Un hombre cuya camioneta estaba siendo confiscada agarró un rifle y abrió fuego, matando a un oficial de la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por su sigla en inglés) e hiriendo a otros dos el lunes antes de que lo abatieran a tiros, informaron las autoridades.

“No sabemos su motivo para este crimen”, comentó el jefe de policía de Riverside, Sergio Díaz, el lunes por la noche.

El tirador abrió fuego poco después de las 5:30 p.m. en respuesta a que un oficial de la CHP detuviera una camioneta GMC blanca y decidiera confiscarla.

“Pidió una grúa y estaba completando la documentación necesaria” cuando el conductor sacó un rifle del vehículo y abrió fuego, relató Scott Parker, jefe asistente de la División Interior de CHP.

El oficial pidió ayuda y llegaron otros tres oficiales de CHP, quienes inmediatamente atacaron con disparos y dos fueron impactados, detalló Parker.

Un oficial de Riverside y tres ayudantes del alguacil del Condado de Riverside también arribaron y dispararon en respuesta al hombre antes de matarlo en la escena, mencionó Díaz.

“Fue una batalla larga y horrible”, opinó el jefe.

I am devastated by the tragedy that unfolded earlier in Riverside. Tonight, I mourn the loss of one of our own, CHP Officer Andre Moye, who was killed during a shootout following a traffic stop. Prayers go out to all, including the responding officers injured in the shooting.

— Warren Stanley (@CHPCommissioner) August 13, 2019