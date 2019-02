Asesino en el suroeste de Las Vegas todavía suelto

Tres hombres entraron en una discusión que terminó en un tiroteo el miércoles por la noche en un complejo de apartamentos del valle suroeste, dejando un hombre muerto y otro herido, notificó la policía.

El tiroteo ocurrió a las 5:45 p.m. en la cuadra 6300 de South Riley Street, reportó el teniente Ray Spencer, del Departamento de Policía Metropolitana, durante una sesión informativa en la escena el miércoles por la noche. La policía había bloqueado la entrada a los apartamentos Mosaic, cerca de Sunset Road y Durango Drive.

