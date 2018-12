Jocelyn Reyes, estudiante de 12avo grado recibe instrucciones de parte de Michael Brown, presidente de Barrick USA durante el evento “Atado a la grandeza”. Miércoles 5 de diciembre de 2018, en la escuela preparatoria Canyon Springs. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Meshach McKoy, estudiante de 12avo grado, en el evento “Atado a la grandeza”. Miércoles 5 de diciembre de 2018, en la escuela preparatoria Canyon Springs. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Este es el grupo de estudiantes que fueron seleccionados para asistir al evento “Atado a la grandeza”. Miércoles 5 de diciembre de 2018, en la escuela preparatoria Canyon Springs. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Michael Brown, presidente de Barrick USA y aficionado a las corbatas, enseñó a los jóvenes cómo lucir profesional y el impacto positivo que eso puede significar en su vida futura. Miércoles 5 de diciembre de 2018, en la escuela preparatoria Canyon Springs. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

“La manera en que Michael Brown hizo el nudo aparentemente fue fácil, es la primera vez que hago uno, sé que es importante este tipo de eventos porque también nos enseñó la manera en que debemos ir a una cita de trabajo para adquirir una buena fuente de empleo”, comentó a El Tiempo Jocelyn Reyes, estudiante de 12avo grado en la escuela preparatoria Canyon Springs, al término de la presentación que el presidente de Barrick USA, Michael Brown, realizó para enseñar a los jóvenes una manera sencilla de anudarse la corbata.

La orientación forma parte del programa “Comunidades en las Escuelas de Nevada”, que la empresa minera tiene en el valle y se desarrolló el miércoles 5 de diciembre de 2018.

“A muchos jóvenes no nos gusta vestirnos así porque en ocasiones no sabemos que es necesario, al incorporarnos al mercado laboral, ya como adultos, tenemos que asumir reglas, la vida fuera del hogar y la escuela es de constante lucha, si no tienes un buen trabajo, las cosas se ponen duras”, agregó Reyes, quien es hija de madre hondureña y padre mexicano, nacida en Las Vegas.

Barrick USA y Communities In Schools (CIS, por sus siglas en inglés) de Nevada, organizó la clase de preparación para una potencial entrevista “Atado a la grandeza” para brindar habilidades prácticas de preparación para la universidad (y una carrera profesional) a los estudiantes de la preparatoria Canyon Springs.

Las actividades se desarrollaron el miércoles 5 de diciembre en el salón de lectura 404, de la institución educativa, donde llegaron estudiantes seleccionados del programa CIS, que además tuvieron la oportunidad de comer antes de la presentación.

Michael Brown, presidente de Barrick USA y aficionado a las corbatas, enseñó a los jóvenes cómo lucir profesional y el impacto positivo que eso puede significar en su vida futura. Siguiendo las instrucciones, condujo una demostración práctica, que incluyó las sencillas formas de atar nudos de corbata. Cada estudiante se fue con valiosas habilidades aprendidas y una corbata nueva.

“El ex-senador Harry Reid nació en Searchlight, Nevada, fue el tercero de los cuatro hijos de un minero llamado Vincent e Inez Orena (Jaynes), una familia muy humilde, tanto que a Harry le hacían burla con frecuencia en la escuela porque sus zapatos siempre estaban polvosos. El rasgo distintivo del ex-senador cuando lo visitaba en sus oficinas de Washington fueron sus impecables y lustrados zapatos. Y él también se fijaba en los míos”, comentó con picardía Brown sobre la importancia que tiene el buen vestir en los altos círculos de la política estadounidense.

El funcionario destacó que siempre trata de combinar el estilo y colores de sus corbatas, con el tipo de eventos a los que acude y la ropa que usa. “El ex-vicepresidente Joe Biden estuvo aquí la semana pasada y habló ante estudiantes de la facultad de derecho de UNLV, en esa ocasión usé una corbata que tenía inscritas las primeras palabras de la Constitución de los EE. UU., Biden vistió acorde a su jerarquía, elegante y refinado”, dijo Brown, agregando que “como vivimos en el desierto de Nevada, siempre estamos en el escaparate internacional, en esta ciudad hicieron carrera figuras como Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop, conocidos internacionalmente como ‘The Rat Pack’, un ejemplo de buen vestir en los escenarios de los casinos de Las Vegas”.

Diciembre, es mes nacional de la corbata, y el CIS enseñó a los estudiantes sobre la exploración de carreras, cubriendo lo que se debe y lo que no se debe hacer en una entrevista de trabajo, al tiempo que seleccionar la vestimenta apropiada para cada entrevista.