Atención con las redadas y preparación de impuestos

Estimados Lectores:

El panorama migratorio sigue siendo sombrío, esto debido a los operativos y redadas de ICE que salen a buscar a la personas que según sus records son prioridad de deportación. Entre este grupo de personas, que ellos denominan como prioridad de deportación están incluidas las madres y los niños que llegaron de centroamérica del 1ero de enero del 2014 en adelante.

También incluye a las personas que tienen record criminal como DUI, violencia doméstica, cualquier crimen de tipo sexual, delitos menores y/o cualquier crimen listado como felonía.

En este momento lo mejor que podemos hacer es no meternos en problemas con la ley y tener cuidado para no acercarnos a ICE. En estas semanas he recibido cantidad de preguntas acerca de arreglar documentos por medio de alguna discapacidad. Me explico, buscando un amparo migratorio por medio de algún niño/miembro familiar que se encuentre discapacitado o con una condición especial. La respuesta es corta: No existe ningún tipo de visa o amparo por tener un niño especial. Para que una persona que tiene un niño especial pueda obtener un permiso de trabajo, primero debe de ser puesta en proceso de deportación y luego debe pedirle a un juez “cancelación de deportación’. El proceso de cancelación se pide frente a un juez de inmigración y mientras dura el proceso la persona recibe un permiso de trabajo. Si usted esta considerando hacer este trámite, por favor no se deje llevar por ningún notario, consulte a un abogado personalmente y entérese de los pasos a seguir de primera mano.

Por último quiero hablarles de los impuestos y de cómo todos debemos presentarlos sin importar nuestro estatus legal. A la hora de pagar sus impuestos, por favor no mienta y no liste dependientes que en realidad no tiene.

Esto es considerado como fraude por evasión tributaria y la penalidad es cárcel y hasta deportación. El mejor preparador de impuestos no es el que le consigue más dinero de reembolso, sino el que le hace los documentos bien, para que no tenga problemas en el futuro.

Si tiene más preguntas de inmgración únase a nuestra página de Facebook: Inmigración al día- Lic. Kathia Pereira o a nuestra página de YouTube Kathiapereiratv. Hasta la próxima semana.