Atletas y activismo: No es tan simple como parece

El ex jugador de la NBA, Michael Jordan, llora mientras habla durante una celebración de la vida de Kobe Bryant y su hija Gianna el lunes, 24 de febrero de 2020 en Los Ángeles. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

El ex jugador de la NBA, Michael Jordan, llora mientras habla durante una celebración de la vida de Kobe Bryant y su hija Gianna el lunes, 24 de febrero de 2020 en Los Ángeles. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

En esta foto de archivo del 16 de junio de 1998, los campeones de la NBA, desde la izquierda: Ron Harper, Dennis Rodman, Scottie Pippen, Michael Jordan y el entrenador Phil Jackson, están acompañados en el escenario por el alcalde de Chicago, Richard Daley (segundo a la derecha), durante un mitin para celebrar el 6º campeonato de la NBA de los Chicago Bulls. Jordan describió su última temporada de campeonato de la NBA con los Chicago Bulls como un "año difícil". "Todos tratábamos de disfrutar de ese año sabiendo que estaba llegando a su fin", dijo Jordan a Good Morning America el jueves, 16 de abril de 2020. (AP Photo/Beth A. Keiser, Archivo)

Fue en el Episodio 5 del documental de ESPN, “The Last Dance”, cuando Michael Jordan pronunció algunas de las palabras más controvertidas de su carrera en el Salón de la Fama del baloncesto, las que dijo en 1990: “Los republicanos también compran tenis”.

Fue el domingo cuando Jordan tuiteó una declaración de tres párrafos sobre estar triste, dolido y enojado, sobre “estar con aquellos que están denunciando el racismo y la violencia arraigados hacia la gente de color en nuestro país”.

Al hacerlo, Jordan abrió una ventana al fenómeno de los atletas y el activismo.

Tres decenios más tarde, un lapso en el que Jordan rara vez se sumergió en una corriente pública de cuestiones políticas o sociales, sus palabras identificaron otro mensaje significativo.

Que cuando se trata de elegir si se incrustan o no en el vientre de los movimientos de justicia social hablando claro, los atletas no pueden ganar.

Hubo poca escasez de indignación en los medios sociales por parte de los atletas y entrenadores de todos los niveles la semana pasada, un acertado discernimiento de aborrecimiento a raíz de un policía de Minnesota acusado del asesinato de George Floyd.

Han visto el video, no hay término medio, no hay centrismo que debatir.

Aún así, la elección de los atletas de todos los colores (y millones de otros fuera de los deportes) para responder en masa no fue en absoluto sorprendente o difícil, pero no siempre es tan fácil para aquellos que juegan para vivir.

Jordan siempre mantuvo, y lo hizo de nuevo durante el documental, su comentario sobre los tenis fue hecho en broma. Que, en resumen, era un jugador de baloncesto y no un político o activista.

Pero eso fue entonces y es ahora una verdad más profunda y complicada bajo una superficie tan poco complicada.

“Una palabra equivocada”

Este fue el comentarista Stephen A. Smith respondiendo en ESPN a las palabras de Jordan de 1990: “Aunque no había Twitter, Facebook o cualquier otra cosa, en ese momento en particular, todavía era un tiempo en que si decías una palabra equivocada, si decías una frase mal, particularmente si eras Michael Jordan, resonaba tan profundamente que comprometía todo lo que estabas tratando de construir. Había mucha gente como Michael Jordan que decía: ‘Esto no vale la pena, este no es mi camino’”.

Y está el proverbial roce.

No siempre fue así antes de que Jordan literalmente volara a la cancha. Muhammad Ali, Althea Gibson, Bill Russell, Tommie Smith y John Carlos, Lew Alcindor, atletas que ejercen el activismo incluso frente a un intenso contragolpe que se extiende por casi 150 años.

Pero a medida que las plataformas y las marcas de marketing individuales crecieron hasta niveles incomprensibles, el riesgo de que muchos atletas se involucren en los más duros problemas de la sociedad se hizo más y más difícil.

Soy un hipócrita. Rara vez he escrito en este espacio sobre los bombardeos de sinagogas o los tiroteos en escuelas o la brutalidad policial. He sido, pero por un puñado de casos, un tipo que se aferra a los deportes.

Nunca sabré la realidad de entender cómo tomar esa postura podría afectar, como Smith insinuó sobre Jordan, cualquier seguridad que yo posea. Sin embargo, en comparación, es insignificante.

Lo entiendo, aquí vamos, ¿a quién le importa el atleta rico y famoso?

Pero no es tan fácil, o no debería serlo, simplemente sugerir que la riqueza y la posición siempre son un conducto para hablar o no.

No a menos que hayas caminado con zapatos idénticos, no a menos que entiendas que tal inclinación podría y probablemente enfurecerá a la mitad de los que han apoyado la marca de uno.

No es diferente ahora que con Jordan en 1990. Muchos atletas se dan cuenta de que entrar en tal papel potencialmente pone en riesgo sus carreras. No los más grandes como LeBron James o Steph Curry. Ellos y otras estrellas del deporte han hablado.

Pero no todos los atletas. No todos.

Cambiando lentamente

Parte de la falta de voluntad de hacerlo está directamente relacionada con programas de interés propio. Como cuando la mayoría de los jugadores de la NBA (incluidas sus estrellas) y los entrenadores guardaron silencio el pasado mes de octubre al acobardarse ante China, que promueve una discriminación sistemática contra las mujeres. La última cosa que la NBA quería era alienar un mercado que vale cuatro mil millones de dólares para su liga.

Pero todo está cambiando lentamente. Los atletas y el activismo han ido en aumento desde 2017.

Tal vez comenzó en serio con Colin Kaepernick arrodillado en protesta contra la opresión y siendo sumariamente boicoteado por la NFL. Tal vez por opiniones políticas, tal vez por lo que pasó en Minnesota y acciones similares en otros lugares de Estados Unidos.

Es todo eso y más, en realidad.

Michael Jordan tuiteó una declaración de tres párrafos el domingo.

Abrió una ventana.

Nada es tan simple como parece.