Aumentarán la fuerza laboral calificada

Paolo Tiramani, fundador y CEO de Boxabl, cuarto desde la izquierda, habla con los miembros del equipo en su planta de fabricación en North Las Vegas, el miércoles 31 de marzo de 2021. [Foto Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal]

La Junta de la Oficina de Desarrollo Económico (GOED, por sus siglas en inglés) del Gobernador de Nevada, aprobó a nueve compañías, que recibirán $4.7 millones en reducciones durante dos años que resultarán en un aproximado de 1,325 empleos permanentes, durante los próximos cinco años con un promedio salarial de $29.87 por hora.

Lo anterior fue dado a conocer por Gregory Bortolin, director de comunicaciones, mediante un comunicado enviado a los principales medios de comunicación del estado.

“Las empresas crearán más de 1,300 empleos –permanentes- en los próximos cinco años y traerán $116 millones en inversión de capital e ingresos fiscales a Nevada, durante los próximos 10 años”, señala en el comunicado el gobernador Steve Sisolak, enfatizando que “el regreso de la inversión a Nevada es muy alto, lo que resulta en la creación de empleos, nuevos negocios y expansión comercial que ayudarán a estimular nuestra recuperación económica”.

Durante los dos primeros años, estas empresas realizarán 47.4 millones de dólares en inversiones en bienes de capital. En total, las empresas también generarán 68.7 millones de dólares en nuevos ingresos fiscales durante 10 años. Las empresas que reciben las reducciones son: Advanced Hemp, Inc., es una nueva empresa en el Condado Clark que fabricará fertilizantes para plantas a partir de cáñamo. Recibirá $883,501 en reducciones de impuestos durante 10 años; Boxabl Incorporated es una expansión de edificios prefabricados y un fabricante de componentes de construcción en el Condado Clark; Merastar Insurance Company es una expansión de un centro de servicio al cliente de seguros en el Condado Clark; Nuro, Inc., es una nueva empresa de investigación y desarrollo que produce Autonomous Systems en el Condado Clark; PayCertify, Inc., es una nueva fintech, sede y empresa de servicios en el Condado Washoe; Plant Prefab, Inc., es un nuevo edificio prefabricado y una empresa de fabricación de componentes de construcción en el Condado Storey; Redwood Materials, Inc., es una expansión de una empresa de fabricación y procesamiento de tecnología de reciclaje en Carson City; Silver Lion Farms es la expansión de una empresa de fabricación de procesamiento y crecimiento de cáñamo existente en el Condado White Pine; ThyssenKrupp Industrial Solutions es un centro de fabricación de instalaciones y servicios en el Condado Storey; Nuro, Inc., es una nueva empresa de investigación y desarrollo que produce Autonomous Systems en el Condado Clark; PayCertify, Inc., es una nueva fintech, sede y empresa de servicios en el Condado Washoe y Plant Prefab, Inc., es un nuevo edificio prefabricado y una empresa de fabricación de componentes de construcción en el Condado Storey.

