Aún no existe financiación para el nuevo plan del tren ligero de Las Vegas

Aeropuerto Internacional McCarran visto desde el techo de un estacionamiento en South Maryland Parkway el jueves 3 de mayo de 2018 en Las Vegas. Se podría construir un tren ligero que opere conectando el Aeropuerto Internacional McCarran, el Strip de Las Vegas y el centro de Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Los pasajeros esperan el autobús en la parada cerca de la intersección de Flamingo Road y Maryland Parkway en Las Vegas el viernes 4 de mayo de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @dreacornejo

Jason Blackbird espera el autobús en una parada cerca de la intersección de Flamingo Road y Maryland Parkway en Las Vegas el viernes 4 de mayo de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @dreacornejo

Los pasajeros abordan el autobús en la parada cerca de la intersección de Flamingo Road y Maryland Parkway en Las Vegas el viernes 4 de mayo de 2018. Andrea Cornejo Las Vegas Review-Journal @dreacornejo

Los autobuses hacen una parada a lo largo de Maryland Parkway en las afueras de Sunrise Hospital y Medical Center en Las Vegas el miércoles 23 de mayo de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Segunda parte de una serie de tres.

La financiación para un sistema de tránsito propuesto de alta capacidad en Las Vegas todavía no existe.

Los funcionarios de la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada (RTC) afirmaron que planean buscar agresivamente una subvención federal de transporte que podría pagar hasta la mitad de una línea de tren ligero de 750 mdd en Maryland Parkway o una ruta de autobús de tránsito rápido que costaría 335 mdd.

Otra fuente importante de financiamiento probablemente provenga de un aumento al impuesto a las ventas que los votantes del Condado de Clark podrían decidir en noviembre de 2020.

“Hay dos cosas que son, en este punto, más ambiciosas de lo que están en el banco”, señaló Guy Hobbs, un asesor financiero que ahora se desempeña como consultor de proyectos para el RTC.

Incluso si se adopta un plan de tránsito de alta capacidad en septiembre, los funcionarios de la RTC no sabrían hasta 2020 si recibirían dinero de la Administración Federal de Tránsito a través de un programa de subvención federal competitivo conocido como New Starts, que financia específicamente el tren ligero y el autobús rápido junto con proyectos de tránsito.

Hobbs y el director financiero de la RTC, Marc Traasdahl, creen que Maryland Parkway sería un candidato principal para la subvención New Starts porque hay un gran potencial de desarrollo económico en torno a la ruta de tránsito propuesta de 8.7 millas, que correría desde el Aeropuerto Internacional McCarran pasando la UNLV , Sunrise Hospital y Boulevard Mall al centro de Las Vegas.

Si se deniega la subvención New Starts, la carga de financiamiento cambia a lo que los funcionarios de RTC llaman “ingresos de fuente local” o un aumento propuesto del impuesto a las ventas.





“Eso ciertamente no es ideal”, comentó Hobbs. “Aún estamos en las primeras etapas del proceso de planificación, y no se han identificado los ingresos de fuente local … pero ciertamente no diría que el proyecto estaría fuera de discusión si no obtuviéramos nuevos comienzos”.

Posibilidad de impuesto de venta

Junto con la subvención federal New Starts, Hobbs mencionó que la RTC también buscará subvenciones para mitigar la congestión del tráfico, así como una combinación de dinero estatal y local.

A partir de ahí, la fórmula de financiamiento probablemente incluiría un aumento en el impuesto a las ventas, que se incluiría en la boleta electoral de 2020, para pagar una variedad de proyectos de transporte en el Condado de Clark, incluida la línea propuesta de tren ligero o autobús para Maryland Parkway.

Si bien los funcionarios de la RTC aún no han determinado cuánto necesitarían para aumentar el impuesto a las ventas, están buscando en el Condado de Maricopa, Arizona, como modelo para la cuestión de la votación. Los votantes aprobaron un impuesto a las ventas de medio centavo en 2004 que financió una combinación de autopistas, calles, carriles para bicicletas, autobuses y una línea de tren ligero.

Los votantes de Denver aprobaron un aumento del impuesto a las ventas de seis décimas del 1 por ciento en 1994 junto con un aumento de cuatro décimas para pagar el tren ligero y otros proyectos de tránsito.

“El hecho de que otras comunidades liquiden un impuesto a las ventas no es particularmente sorprendente porque generalmente es una fuente de ingresos sólida, y en los mercados de crédito, es una fuente bien entendida de promesa de ingresos para los bonos”, aseguró Hobbs.

En 2016, los votantes del Condado de Clark aprobaron la Pregunta 5, una extensión de 10 años del impuesto al índice de ingresos del combustible que entró en vigencia en 2013 para pagar las mejoras de carreteras regionales. Se proyecta que el impuesto genere alrededor de 3 bdd, pagando cerca de 200 proyectos de transporte.

Los funcionarios del RTC destacaron que el Condado de Clark tiene más de 6 bdd en mejoras que deben abordarse durante la próxima década, de los cuales la mitad están cubiertos por la extensión del impuesto sobre los ingresos del combustible.

Además, se prohíbe a la RTC sumergirse en los impuestos al combustible para pagar los proyectos de tren ligero.

El gobernador Brian Sandoval firmó un proyecto de ley en junio de 2017 que le otorga a la RTC hasta fines de 2020 para buscar fondos de tren ligero a través de un aumento en el impuesto a las ventas.

“El impuesto sobre las ventas que estamos estudiando no depende únicamente de Maryland Parkway, sino más bien de un plan más amplio y extenso basado en lo que desea la comunidad”, argumentó la portavoz de la RTC: Ángela Castro. “Hipotéticamente, si nuestra comunidad decide que Maryland Parkway no es una prioridad o no quiere que este impuesto a las ventas se incluya en la boleta, entonces no lo haremos”.

Lecciones de Nashville

En el futuro, los funcionarios de la RTC tal vez quieran aprender algunas lecciones de sus contrapartes en Nashville, Tennessee, donde los votantes rechazaron abrumadoramente un referéndum que pedía aumentos a cuatro impuestos municipales para financiar un plan de infraestructura de tránsito de 5.4 bdd anclado a un tren ligero.

Amanda Clelland, vocera de la Autoridad de Tránsito Metropolitano de Nashville, no devolvió varias llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico preguntando por qué se perdió la medida.

Un editorial en el periódico de Nashville, The Tennessean, citó varios factores en la derrota de la medida, incluida una falla por parte de la agencia de tránsito de la ciudad para abordar varias preocupaciones planteadas por los residentes.

Para evitar el destino de Nashville, la gerente general de la RTC, Tina Quigley, dijo que su agencia está comprometida a escuchar los problemas expresados en Las Vegas.

“Oímos reiteradamente de las comunidades pares y los líderes del transporte que tuvieron éxito que debemos ser inclusivos y desarrollar un ecosistema de opciones de transporte”, puntualizó Quigley.

Esos sentimientos hicieron eco en el Secretario de Transporte de los Estados Unidos, Anthony Foxx, durante una visita a Las Vegas en abril, cuando habló con unas 160 personas reunidas para un simposio de tránsito celebrado en la UNLV.

“Es realmente importante obtener una opinión pública buena, exhaustiva e inclusiva”, señaló Foxx, quien fue secretario de transporte de 2013 a 2017 bajo la presidencia de Barack Obama, en el Review-Journal antes de su discurso.

“Si no haces bien esa parte y pides a los votantes que aprueben bonos, un referéndum o lo que sea que venga después, se vuelve mucho más difícil”, argumentó Foxx. “A la gente no le gusta cuando sienten que sus voces no se escuchan”.

Viene en martes: ¿Puede el tren ligero estimular desarrollo económico?