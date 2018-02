Aún por implementarse señalética en North Las Vegas donde murió un adolescente

Las señales de tránsito temporales se ven cuando los peatones cruzan la cale North Fifth, cerca de Centennial Parkway en North Las Vegas el jueves 8 de febrero de 2018. Funcionarios de la ciudad planean instalar señalética de tráfico en donde un adolescente murió y otro resultó gravemente herido en un accidente el 9 de enero en la intersección. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Las señales de tránsito temporales se ven cuando los peatones cruzan la cale North Fifth, cerca de Centennial Parkway en North Las Vegas el jueves 8 de febrero de 2018. Funcionarios de la ciudad planean instalar señalética de tráfico en donde un adolescente murió y otro resultó gravemente herido en un accidente el 9 de enero en la intersección. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Las señales de tránsito temporales se ven cuando los peatones cruzan la cale North Fifth, cerca de Centennial Parkway en North Las Vegas el jueves 8 de febrero de 2018. Funcionarios de la ciudad planean instalar señalética de tráfico en donde un adolescente murió y otro resultó gravemente herido en un accidente el 9 de enero en la intersección. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Las señales de tránsito temporales se ven cuando los peatones cruzan la cale North Fifth, cerca de Centennial Parkway en North Las Vegas el jueves 8 de febrero de 2018. Funcionarios de la ciudad planean instalar señalética de tráfico en donde un adolescente murió y otro resultó gravemente herido en un accidente el 9 de enero en la intersección. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Las señales de tránsito temporales se ven cuando los peatones cruzan la cale North Fifth, cerca de Centennial Parkway en North Las Vegas el jueves 8 de febrero de 2018. Funcionarios de la ciudad planean instalar señalética de tráfico en donde un adolescente murió y otro resultó gravemente herido en un accidente el 9 de enero en la intersección. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Las señales de tránsito temporales se ven cuando los peatones cruzan la cale North Fifth, cerca de Centennial Parkway en North Las Vegas el jueves 8 de febrero de 2018. Funcionarios de la ciudad planean instalar señalética de tráfico en donde un adolescente murió y otro resultó gravemente herido en un accidente el 9 de enero en la intersección. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Las señales de tránsito temporales se ven cuando los peatones cruzan la cale North Fifth, cerca de Centennial Parkway en North Las Vegas el jueves 8 de febrero de 2018. Funcionarios de la ciudad planean instalar señalética de tráfico en donde un adolescente murió y otro resultó gravemente herido en un accidente el 9 de enero en la intersección. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Pasará otro año antes de que las señales de tráfico permanentes comiencen a funcionar en una intersección de North Las Vegas, donde un niño de 14 años murió y otro resultó gravemente herido en un choque el mes pasado.

Mientras que el trabajo estaba en marcha, los funcionarios de la ciudad mencionaron que los planes estuvieron en marcha por más de un año antes de que un conductor transitando en sentido contrario golpeara a los adolescentes el 9 de enero en la calle North Fifth cerca de East Centennial Parkway.

El buzón de “Road Warrior” ha estado inundado con preguntas sobre los planes para aumentar la seguridad en la intersección, que actualmente está equipada con un conjunto de señales temporales, junto con varias barreras de concreto y plástico que se supone que actúan como una medida para calmar el tráfico.

Aquel día, llovía intermitentemente durante todo el día, pero Elijah Coggins y Trevor Dodd optaron por caminar a casa desde Legacy High School.

Los adolescentes caminaban a lo largo de una sección sin concluir de la calle North Fifth la cual no tenía banquetas cuando fueron golpeados por un conductor de 21 años que cruzó la línea central alrededor de las 2 p.m., según la policía de North Las Vegas.

Coggins murió en el Centro Médico de la Universidad, mientras que Dodd fue hospitalizado con heridas graves y más tarde fue dado de alta.

El conductor, que cooperó con la policía, no fue acusado.

No está claro si el clima lluvioso, el diseño de ingeniería de la carretera u otros factores contribuyeron al accidente, que permaneció bajo investigación a partir de la semana pasada.

Los diseños están casi completos para una señaletica de tráfico permanente en Fifth y Centennial, y se espera que la construcción comience en algún momento de este verano, dependiendo de cuándo la ciudad pueda obtener un último permiso de paso, dijo la portavoz de la ciudad de North Las Vegas, Delen Goldberg.

Después de eso, Goldberg dijo que deberían pasar otros ocho a 10 meses para concluir el trabajo sobre la señalética. Aunque a los conductores no les gusten, las antiestéticas barreras de concreto y plástico permanecerán hasta que se elimine la señal de tráfico temporal.

El proyecto de $1.28 millones está financiado por el índice de ingresos de combustible del condado, dijo Goldberg.

La luz al final del túnel del aeropuerto

La mayoría de nosotros hemos conducido a través del túnel que conecta el 215 Beltway con el Aeropuerto Internacional McCarran para tomar un vuelo o usarlo como un atajo para ir al trabajo.

Dominick de Las Vegas y Harvey de Henderson dijeron que regularmente viajaban por el túnel y descubrieron que la iluminación estaba un poco apagada.

“No puedo entender por qué la primera mitad de los túneles, en ambas direcciones, están bien iluminados, mientras que la última mitad es más oscura”, escribió Harvey en un correo electrónico al Road Warrior. “Esto parece un problema de seguridad”.

Dominick se refirió a una preocupación similar, y agregó que los rayos originados del entramado superior causaron que la luz del sol entrara y saliera, causando una “distracción visual”.

La portavoz del aeropuerto, Christine Crews, aclaró un poco sobre la situación y señaló que los túneles cumplen con los requisitos establecidos tanto por el Instituto Nacional Americano de Estándares (American National Standards Institute) como por la Asociación de Ingeniería Ilumnaria de Norte América (Illuminating Engineering Society of North America).

Además, Crews dijo que el enrejado en cada extremo de los túneles permite que los ojos del conductor se ajusten al cambio en la iluminación.

Con las preguntas…

Peter de Las Vegas quería saber qué deberían hacer los conductores que intentan girar a la izquierda en una intersección cuando no pueden ver el tráfico que se aproxima. En algunos casos, la vista está bloqueada por un vehículo que conduce en la dirección opuesta, un letrero o un paisaje.

El soldado Jason Buratczuk, elemento del Patrullaje de Tránsito de Nevada (Nevada Highway Patrol) dijo que siempre es responsabilidad del conductor hacer ese giro de manera segura.

“Si no pueden ver las líneas de tráfico que se aproximan, entonces no deben girar a la izquierda, y no deben continuar hacia la intersección y detenerse”, dijo Buratczuk.

Los conductores que se detienen en la intersección, paran y dan vuelta después de que la señal se pone roja, generalmente bloquean el flujo del tráfico opuesto. Además, técnicamente estarían corriendo hacia la luz roja, dijo Buratczuk.

“Mi mejor consejo es que se aseguren de que tenga una vista clara de todas las pistas antes de comprometerse a girar”, dijo Buratczuk al señalar que Las Vegas ocupa el cuarto lugar en el país en registro de conductores que no respetan las luces rojas en semáforos. “Muestra un poco de paciencia. Podría salvarte la vida”.

Las preguntas y comentarios deben enviarse a roadwarrior@reviewjournal.com. Por favor, incluye tu número de teléfono. Siga a @RJroadwarrior en Twitter.