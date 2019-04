¿Autobuses eléctricos para estudiantes de Nevada?

Bertha Robledo y Rudy Zamora, de Chispa Nevada, se han mostrado a favor de la propuesta de ley SB 299 para reemplazar autobuses escolares que usan diésel por autobuses eléctricos. Jueves 11 de abril de 2019 en la oficina de Chispa Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Bertha Robledo y Rudy Zamora, de Chispa Nevada, se han mostrado a favor de la propuesta de ley SB 299 para reemplazar autobuses escolares que usan diésel por autobuses eléctricos. Jueves 11 de abril de 2019 en la oficina de Chispa Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Bertha Robledo y Rudy Zamora, de Chispa Nevada, se han mostrado a favor de la propuesta de ley SB 299 para reemplazar autobuses escolares que usan diésel por autobuses eléctricos. Jueves 11 de abril de 2019 en la oficina de Chispa Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Con el objetivo de preservar el medio ambiente, en el 2017 la organización Chispa Nevada lanzó la campaña ‘Clean Buses for Healthy Niños’, la cual proponía reemplazar autobuses escolares que usan diésel por autobuses eléctricos, uno de sus motivos fue proteger la salud de los niños.

De acuerdo con datos proporcionados por esta organización cuando iniciaron la campaña, en Nevada casi el 40 por ciento de niños latinos sufren de asma y es la razón número uno por la cual no asisten a la escuela. El asma es una enfermedad crónica en los pulmones que inflama y estrecha las vías respiratorias, este padecimiento afecta a personas de cualquier edad.

La iniciativa de instaurar autobuses eléctricos en los distintos distritos escolares de Nevada no fue aprobada en la Legislatura del 2017, sin embargo, la propuesta se ha vuelto a introducir en la Sesión Legislativa de este 2019, ahora como SB 299, y en Chispa Nevada confían en que el resultado sea favorable.

“En Nevada, uno de cada 15 niños sufre de asma. Si vemos las estadísticas, los niños pierden días de clase por ataques de estos. Por ejemplo, mi niño estuvo una semana hospitalizado por un ataque de asma”, dijo el director de Chispa Nevada, Rudy Zamora, agregando que los niños latinos son más propensos a tener este padecimiento.

Zamora explicó que la propuesta de ley SB 299 generaría cierta cantidad de recursos económicos para implementar un programa piloto de autobuses eléctricos. Estos recursos se sumarían a un fondo ya existente de casi $25 millones provenientes de una multa pagada por el Fideicomiso de Mitigación Ambiental de Volkswagen hace algunos años.

“La propuesta SB 299 dice que quiere cubrir el 75 por ciento de un camión eléctrico, (pedimos) que nos den un poco más de dinero para que los distritos se sientan cómodos para poder solicitar estos fondos y hacer el cambio de camiones de diésel a eléctricos. Ese 75 por ciento viene del fondo de un programa que se llama ‘Electric Vehicle Infrastructure Demonstrations’”, acotó Zamora.

El 25 por ciento restantes -por autobús- tendría que ser costeado por el distrito escolar. De acuerdo con Chispa Nevada, el estado actualmente tiene un gasto aproximado de $120,000 por los autobuses de diésel, en caso de cambiar a vehículos eléctricos esa cifra se duplicaría.

“Pero el ahorro se ve en el diésel que normalmente pagan para que los camiones funcionen. Sabemos que sí, el costo inicial para un camión eléctrico es mucho más alto que un camión que usa diésel, pero al pasar el tiempo el camión eléctrico se paga solo y reduce la contaminación de nuestra ciudad y estado. La idea es empezar con programas pilotos, y al ver cómo va avanzando que se cambien todos los camiones. No esperamos que se cambien de un día para otro, pero sí que se comience a hacer el proceso”, destacó Zamora.

Recientemente, miembros de esta organización viajaron a Carson City para reunirse con los legisladores del estado, el objetivo fue externar sus necesidades en torno a esta propuesta. Zamora comentó que hasta el momento no han recibido oposición al respecto por parte de algún legislador.

“Hemos visto que (Steve Sisolak) es un gobernador que quiere dejar un legado, igual que el ex-gobernador Brian Sandoval, quien en la sesión pasada nos dejó nueve propuestas de las 11 que pasamos. Tanto Sandoval como Sisolak, son personas que han querido el progreso en el estado para que Nevada sea uno de los líderes en el país en energía renovable”, consideró el director de Chispa Nevada.

Para conseguir más apoyo a la propuesta, voluntarios de esta organización han salido a las calles para informar a la comunidad sobre la importancia de implementar autobuses escolares eléctricos y recaudar firmas a favor. Una de las voluntarias que más esfuerzo ha puesto en este tema ha sido la Sra. Bertha Robledo.

“Es muy importante porque hay muchos niños que viajan en los camiones hasta una hora, y como en todo el trayecto el vehículo va parando a recoger niños, cada vez que el autobús vuelve a caminar, el humo se mete por las ventanas y los niños respiran eso. Hay mucho niño enfermo de asma”, dijo Robledo, quien ha sido voluntaria desde hace tres años.

A través de sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, Chispa Nevada estará informando sobre el proceso de esta propuesta de ley, la cual se espera que vuelva a analizarse próximamente. La Sra. Bertha también comentó a El Tiempo que se ha percatado de un apoyo constante a esta iniciativa por parte de legisladores y miembros de la comunidad.

“Les invito a que se unan a nosotros en Chispa Nevada, y por favor, cuando un representante los aborde en un parque o centro comercial, no se opongan, escúchenos. Toda la gente que me ha dicho que no, termina firmando cuando les explico el motivo… Cuando la propuesta llegue al gobernador, que nos haga el favor de firmarla, por el bien de todos nosotros”, concluyó Robledo.

Para más información, visite:

www.lcv.org/chispa

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.