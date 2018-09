Autoridades lanzan nuevo grupo de registros del tiroteo de Las Vegas – VIDEO

Una escena del 2 de octubre de 2017, el día después del tiroteo del festival Route 91 Harvest en Las Vegas. (Richard Brian / Las Vegas Review-Journal)

Casi un año después del ataque al festival Route 91 Harvest, la policía de Las Vegas continúa publicando registros de investigación del tiroteo masivo.

El último lote, entregado el miércoles, consistió en 46 nuevos videos de cámaras corporales que marcaron el lanzamiento número 21 ordenado por la corte desde principios de mayo del audio, video o documentos del Departamento de Policía Metropolitana de la masacre del 1 de octubre, que dejó 58 asistentes al concierto muertos y cientos más heridos.

En uno de los nuevos videos, un hombre se acerca a un oficial estacionado en un área de triage en el Strip y le pregunta cómo llegar al Hospital y Centro Médico Sunrise.

“Mi esposa recibió un disparo”, comenta el hombre.

El oficial le pregunta si está viva, “le dispararon en el brazo”, responde el hombre. El oficial le sugiere que busque un taxi.

Cuando el hombre pregunta si el ataque ha terminado o si el tirador está bajo custodia, el oficial le contesta: “todavía está activo”.

Otro video muestra a un equipo de oficiales en Mandalay Bay despejando el área detrás del escenario del Teatro Michael Jackson, donde cientos de personas se refugiaron en las horas posteriores a la tragedia. El oficial con la cámara camina por las oficinas, pasillos y salas de entrenamiento, asegurándose de que estén despejados.

En un momento dado, el oficial se coloca en una puerta cerca del escenario y pide agua.

Una mujer le advierte que evite ingerir de algunas botellas.

“Ten cuidado, no las toques porque esas tienen orina”, menciona ella.

“¿Es en serio?”, pregunta el oficial antes de que alguien lo interrumpa.

Mucho después de que terminó el tiroteo, un video separado muestra a un oficial ubicado justo afuera del recinto del festival, donde se le pidió que denegara el acceso a cualquiera que quisiera entrar, excepto los detectives de homicidios.

“¿Estabas trabajando aquí esta noche?”, le pregunta otro oficial.

“Sí”, responde. “Horas extra”.

“Se supone que era un concierto fácil”, contesta el otro oficial.

“Lo sé”, responde. “Lo sé.”

“Estaba trabajando en el control de tránsito cuando mi intersección fue rociada repentinamente con balas”, explica.

“¿Sabes qué? Al principio no reconocí los disparos”, continúa. “Y he estado en Irak, me han disparado….he pasado por tiroteos y no los reconocí”.

Dice que no fue hasta más tarde, cuando se estaba escondiendo detrás de una pared, que sintió que las rondas rebotaban y se dio cuenta: “Oh, esto es real”.

La policía publicó anteriormente más de 3 mil páginas de declaraciones de testigos e informes de oficiales, así como llamadas al 911 y metraje adicional de cámaras corporales. Un análisis de esos registros realizado por Las Vegas Review-Journal encontró que muchos oficiales experimentaron problemas de comunicación durante la respuesta al tiroteo.

El periódico y otras organizaciones de medios demandaron por los registros en los días posteriores al ataque. La Policía Metropolitana luchó por su liberación durante meses, luego comenzaron a lanzar los registros en grupos de diferentes tamaños y tipos después de que un tribunal obligó al departamento a cumplir.

La Policía Metropolitana aseguró que lanzará más registros la próxima semana.

El departamento publicó su propio informe de 187 páginas sobre la investigación de los disparos a principios de agosto.

Un informe federal publicado este mes encontró que la policía de Las Vegas y los bomberos del Condado de Clark canalizaron bien su entrenamiento pero no siguieron algunos protocolos durante su respuesta. El documento presentó 72 lecciones aprendidas.

Se espera un informe del FBI por separado después del primer aniversario del tiroteo.