Avanza propuesta de protección a estudiantes de género diverso

Decenas de personas expresaron sus argumentos sobre crear una política de protección para estudiantes de género diverso. Jueves 14 de junio de 2018 en oficina del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de personas acudieron a la reunión pública para escuchar los elementos incluidos en una política de protección a estudiantes de género diverso. Jueves 14 de junio de 2018 en oficina del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de personas acudieron a la reunión pública para escuchar los elementos incluidos en una política de protección a estudiantes de género diverso. Jueves 14 de junio de 2018 en oficina del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Josefina García es madre de un menor identificado con diversidad de género, dijo apoyarlo al 100 por ciento. Jueves 14 de junio de 2018 en oficina del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Josefina García y su hijo de 16 años de edad, quien nació siendo mujer y a los 11 años se identificó como hombre. Jueves 14 de junio de 2018 en oficina del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Josefina García y su hijo de 16 años de edad, quien nació siendo mujer y a los 11 años se identificó como hombre. Jueves 14 de junio de 2018 en oficina del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de personas acudieron a la reunión pública para escuchar los elementos incluidos en una política de protección a estudiantes de género diverso. Jueves 14 de junio de 2018 en oficina del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de personas expresaron sus argumentos sobre crear una política de protección para estudiantes de género diverso. Jueves 14 de junio de 2018 en oficina del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de personas acudieron a la reunión pública para escuchar los elementos incluidos en una política de protección a estudiantes de género diverso. Jueves 14 de junio de 2018 en oficina del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo..

Decenas de personas expresaron sus argumentos sobre crear una política de protección para estudiantes de género diverso. Jueves 14 de junio de 2018 en oficina del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El proceso para desarrollar un reglamento que proteja a los estudiantes de género diverso en las escuelas del Condado Clark continúa. El 14 de junio se realizó una nueva junta de síndicos en las oficinas del condado para revisar el borrador de las políticas que podrían ser implementadas próximamente.

A la reunión asistieron estudiantes, padres de familia y activistas, uno de ellos fue el integrante de la organización Make the Road Nevada, José Macías, quien dijo acudió para apoyar a los estudiantes de género diverso y escuchar sus testimonios.

“Vinimos a escuchar más sobre la póliza ya escrita, en el pasado hubo muchas juntas con el Distrito Escolar sobre la ley que el estado votó a favor de dar el siguiente paso de proteger a los estudiantes de género diverso e implementarlo.

He sido un estudiante que crecí en el valle, he visto que por mucho tiempo varios de mis compañeros no se sentían incluidos, creo que este es un paso para que la comunidad, que los estudiante se sientan incluidos y sean protegidos a la misma vez”, mencionó Macías.

El objetivo de esta propuesta es tratar de disminuir el acoso escolar (bullying) que dicen sufrir los estudiantes de género diverso y crear políticas para que los profesores e instituciones académicas sean comprensivos con dichos alumnos y puedan referirse a ellos utilizando el lenguaje adecuado.

De acuerdo con la estudiante Brenda Hernández, esta propuesta lleva muchos años sin lograr tener un resultado favorable para estos estudiantes. “Queremos protecciones que incluyan pólizas para que no haya bullying en las escuelas, asegurarse de que los maestros y las escuelas usen términos adecuados. Todo eso afecta a la salud mental de los estudiantes, sabemos que cuando se sienten mejor en las escuelas aprenden mejor.

En mi trabajo, hemos visto que varias personas han mencionado que han sido víctimas de bullying, a veces no se sienten seguros de ser ellos mismos porque tienen temor al rechazo, sí he visto cómo puede afectar a la salud mental de los estudiantes”, expresó Hernández.

Josefina García compartió con El Tiempo que es madre de un hijo transgénero, a quien dijo apoyar al 100 por ciento. Aseguró que propuestas como la de proteger a los estudiantes de género diverso en las escuelas es importante para los alumnos y para la sociedad, ya que considera que se les ponen etiquetas o estigmas incorrectos.

“Dicen que son diferentes, pero solo tienen sexualidad distinta, nacen en un cuerpo equivocado. Mi hijo nació mujer y a la edad de 11 años me dijo que era transgénero. En aquel entonces le decía que si le gustaban las mujeres a mí no me importaba, yo no estoy en contra de eso. Me vio a la cara y me dijo, ‘mamá, yo no soy una mujer, soy un hombre’; al principio estaba en mi ignorancia, no sabía que era eso, busqué información y la encontré”, describió la madre de familia y agregó que le gustaría que los baños para estudiantes de género diverso también sean incluidos.

“Me gustaría que hicieran baños en las escuelas, para que los transgéneros puedan ir. Cuando están pequeños por pena no van, mi hijo me dijo que dos veces se hizo ‘pipi’ porque le dio pena entrar a los baños de hombre”, concluyó García.

La sesión comenzó a las 6:00 de la tarde y terminó pasada la media noche después de un constante debate. Los fideicomisarios votaron 4-3 para realizar otra reunión pública en agosto y continuar analizando el tema. Linda Young, Kevin Child y Chris Garvey votaron en contra de la medida, mientras que Linda Cavazos, Deanna Wright, Carolyn Edwads y Lola Brooks votaron a favor.