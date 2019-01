Aviso de niebla emitido el martes para el valle de Las Vegas

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de niebla densa para la mañana del martes en el valle de Las Vegas y el sur de Nevada.

A las 7:45 a.m., el servicio meteorológico reportaba una visibilidad de una milla o menos en muchos lugares, con focos de niebla densa.

El aviso, que estará vigente hasta la 1 p.m., incluye las autopistas interestatales 15 y 11 en el Condado de Clark e I-15 al sur de California.

El pronóstico expone una probabilidad del 50 por ciento de lluvia el martes, y lluvia ligera caía en muchas áreas del valle por la mañana.

Entre las 3 a.m. y las 9 a.m., según el Distrito Regional de Control de Inundaciones del Condado de Clark, las partes del valle oriental y Green Valley en Henderson han visto la mayor cantidad de lluvia.

El Pittman Wash en Wigwam Avenue, justo al este de Eastern Avenue, recibió 0.24 pulgadas de lluvia durante ese período, mientras que las áreas cercanas a Sunset Park y Boulder Station han visto .12 pulgadas de lluvia.

Mientras tanto, las Montañas Spring podrían ver entre 2 y 4 pulgadas de nieve el martes por la noche, aunque las posibilidades de nieve “realmente aumentarán” a partir del miércoles por la noche, según el meteorólogo Andy Gorelow.

Para el jueves por la noche, las Montañas de Primavera pudieron ver un total de 6 a 10 pulgadas de nieve, destacó.

La lluvia también podría seguir cayendo en el valle. El servicio meteorológico exige una probabilidad del 20 por ciento de lluvia el miércoles y del 70 por ciento el jueves. Se espera que el sistema de tormentas desaparezca el viernes, dando paso a un fin de semana seco y soleado en el valle.

La máxima del martes debería alcanzar los 52 grados, mientras que el miércoles verá un máximo de 59. De jueves a domingo se registrarán máximas cercanas a los 60 grados.

Las mínimas de la noche hasta el fin de semana deberían estar a mediados de los 40, informó el servicio meteorológico.

Esta es una historia en desarrollo, vuelva más tarde para consultar las actualizaciones.

