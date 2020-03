¡Ayuda de emergencia!

El Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada anunció que la organización no lucrativa Nevada Community Foundation (NCF) recibirá $706,875 para un fondo económico de emergencia. Los intereses que genere el fondo serán destinados a HELP of Southern Nevada de manera anual, para brindar apoyo de emergencia a las personas que enfrentan desalojos.

HELP of Southern Nevada, brinda asistencia a familias de bajos ingresos, adolescentes sin hogar y adultos y otras personas, para ayudarlos a alcanzar la autosuficiencia a través de servicios directos, capacitaciones y referencias. Foto cortesía Jennifer López R&R Partners.

Legal Aid Center es una firma de abogados -sin fines de lucro- dedicada a proporcionar representación legal directa, asesoramiento y asesoramiento, y educación legal comunitaria a aquellos que no pueden pagar un abogado. Foto cortesía Jennifer López R&R Partners.

Sophia Romero, abogada del Centro de Asistencia Legal del Proyecto de Derechos del Consumidor, resaltó que “continuaremos luchando para preservar el acceso a la justicia para las personas que no pueden proteger sus derechos, porque no pueden pagar un abogado”. Foto cortesía Jennifer López R&R Partners.

Los fondos provienen del resultado de una demanda colectiva, litigada por el Centro de Asistencia Legal, con el apoyo pro bono de Kemp Jones, LLP. La jueza del tribunal de distrito Elizabeth González ordenó que todos los fondos de liquidación no reclamados se destinen (sean donados) al fondo de alquiler de emergencia del sur de Nevada operado por el NCF. El fondo está designado específicamente para HELP of Southern Nevada para ayudar a las personas que luchan con los pagos de su vivienda.

Para calificar y recibir la asistencia, los hogares que enfrentan desalojos deben tener dificultades documentadas y deben poder demostrar cómo, después de un mes de apoyo, pueden mantenerse o volver a ser autosuficientes. Para solicitar asistencia, envíe un correo electrónico a info@helpsonv.org.

Mediante un comunicado enviado a El Tiempo por Jennifer López, ejecutiva de cuentas y Relaciones Públicas de la agencia R&R Partners, “esta es una gran victoria para los consumidores de Nevada”, dijo Sophia Romero, abogada del Centro de Asistencia Legal del Proyecto de Derechos del Consumidor, agregando en el mismo correo que “continuaremos luchando para preservar el acceso a la justicia para las personas que no pueden proteger sus derechos, porque no pueden pagar un abogado”.

Por otro lado, “hay muchas personas en el valle que –en una eventualidad- enfrentan una emergencia de desalojo”, manifestó Fuilala Riley, presidenta y directora ejecutiva de la organización AYUDA del Sur de Nevada. “Este acuerdo protegerá a numerosas personas y sus familias por la eventual falta de vivienda, en los años venideros. Qué regalo tan increíble para nuestra comunidad”.

En promedio, 1,000 hogares al año reciben asistencia a través de la programación de vivienda HELP, entidad que atiende a decenas de miles a través de servicios de soporte y otras necesidades.

Para obtener más información, llame a HELP of Southern Nevada al (702) 369.4357 o visite www.helpsonv.org. Siga la AYUDA del Sur de Nevada en Facebook, Twitter e Instagram.