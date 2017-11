Ayudan a quienes más lo necesitan

noviembre 30, 2017 - 10:27 am

Cortes de cabello fue uno de los servicios ofrecidos durante la jornada. Martes 14 de noviembre en Centro Cashman. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

HM 1 Y 2: Personas sin hogar pudieron recibir servicios de salud sin costo. Martes 14 de noviembre en Centro Cashman. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los servicios sin costo también fueron para las mascotas de personas de escasos recursos. Martes 14 de noviembre en Centro Cashman. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Personas de escasos recursos pudieron adquirir alimentos para sus mascotas. Martes 14 de noviembre en Centro Cashman. Foto El Tiempo.

Durante la jornada se ofrecieron servicios de esterilización para animales. Martes 14 de noviembre en Centro Cashman. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El evento ‘Project Homeless Connect’ se llevó a cabo recientemente en las instalaciones del Centro Cashman, el cual tuvo objetivo fue brindar distintos servicios gratuitos a personas sin hogar que radican en el Sur de Nevada.

Decenas de personas pudieron beneficiarse de servicios de diversas instituciones de salud que ofrecieron revisiones médicas, dentista y exámenes de visión. Otras organizaciones brindaron consejería mental, servicios religiosos, cortes de cabello, servicios para veteranos, conexiones laborales, entre otros.

Uno de los servicios más recurridos fue la atención veterinaria gratuita, ya que muchas de las personas sin hogar encuentran en sus mascotas una compañía. The Animal Foundation fue una de las instituciones encargadas de brindar estos recursos a los dueños asistentes.

“Representantes de nuestro programa ‘Keeping Every Person and Pet Together’ (KEPPT), así como personal veterinario de la Clínica de Esterilización a bajo costo brindaron servicios veterinarios básicos como vacunas, microchips, adornos para uñas y limpieza de oídos para mascotas de personas sin hogar o personas de escasos recursos que asistieron al evento. Los representantes de KEPPT también brindaron asesoramiento a las personas que necesitaban otra asistencia básica para sus mascotas, incluido asistencia alimenticia para mascotas o servicios de castración”, comentó la coordinadora de KEPPT para The Animal Foundation, Monique Hanson.

Durante esta jornada realizada el martes 14 de noviembre, aproximadamente 140 mascotas recibieron servicios ofrecidos por The Animal Foundation. El objetivo de estos servicios sin costo es ofrecer asistencia a las personas que necesitan atender a sus ‘compañeros de cuatro patas’.

“Cuando se enfrentan a la incapacidad de alimentar, vacunar o esterilizar / castrar a su mascota, muchas personas considerarán la rendición. Ya sea a través de la prestación de atención veterinaria básica o la asistencia de alimentos para mascotas, nuestro programa KEPPT tiene como objetivo mantener a las mascotas en buen estado y fuera del refugio”, acotó Hanson.

Con el propósito de mantener a los animales sanos, The Animal Foundation dijo a El Tiempo que esperan tener una amplia variedad de participación en eventos comunitarios para el 2018.

“Las mascotas enriquecen nuestras vidas de muchas maneras, pero a veces puede ser un desafío solo atender sus necesidades básicas. Entendemos y alentamos a las personas a averiguar si son elegibles para recibir ayuda llamando al 702-955-5910 o enviando un correo electrónico a KEPPT@animalfoundation.com”, agregó Hanson.

Otras de las organizaciones que brindaron diferentes tipos de servicios fueron Behaivoral Healthcare Options, Wellcare, UCF, Salvation Army, Clark County Social Serice, Nevada Job Connection, Las Vegas Municipal Court, NPHY, PHC, entre otras.