Ayude a quienes más lo necesitan y reciba una moneda de colección

Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre del presente año, la tienda local Archangel Coins patrocina la campaña ‘Coins for Cans’, cuyo objetivo es recaudar donativos a beneficio de Three Square, el cual es el único banco de alimentos en el Sur de Nevada que brinda asistencia alimentaria a personas de escasos recursos de los condados Lincoln, Esmeralda, Nye y Clark.

El propietario de Archangel Coins, Christopher Shands (derecha), junto a su tío Joseph Cavallaro, quien es el presidente de Las Vegas Numismatic Society (club local de monedas). Foto Cortesía.

Las personas interesadas en apoyar esta causa benéfica tendrán la oportunidad de obtener gratuitamente una moneda de colección. Foto Cortesía.

Christopher Shands junto a su mascota Kira, recibiendo los donativos de la comunidad. Foto Cortesía.

“El principal objetivo de ‘Coins for Cans’ es acumular productos enlatados no perecederos para beneficiar a Three Square. Elegí unir monedas coleccionables en la colecta de alimentos para ayudar a promover la afición de recolectar monedas. En los últimos años, ha sido difícil lograr que nuevas personas se interesen en este pasatiempo y vi la oportunidad de despertar el interés del público y, al mismo tiempo, beneficiar a la comunidad”, comentó el propietario de la tienda Archangel Coins, Christopher Shands.

Las personas interesadas en apoyar esta causa benéfica tendrán la oportunidad de obtener gratuitamente una moneda de colección que pueden ser un centavo ‘Indian Head’ (1900-1908), ‘Liberty V-Nickel’ (1900-1912), un centavo de acero de 1943, ‘Buffalo Nickel’ (fabricado entre 1913 y 1938), incluso hasta una antigua moneda romana (de hace aproximadamente 1,700 años). Es importante mencionar que por cada cinco productos enlatados adicionales, el donante participará en la rifa de un ‘Carson City Silver Dollar’ de 1884, el cual está valorado en $225 dólares.

“Esperamos que las personas estén interesadas en ayudar a nuestra comunidad. Archangel Coins es de propiedad y operación familiar, como tal, creemos que aquellos en la comunidad que pueden dar, deberían dar. Muchas personas pasan por momentos difíciles, especialmente durante las vacaciones. Elegimos esta época del año para la colecta de alimentos porque Three Square entregará una gran cantidad de alimentos para las vacaciones y probablemente necesitará la ayuda de todos. Es un buen momento para dar”, acotó Shands.

Esta campaña estará vigente hasta el 15 de diciembre, los interesados en participar únicamente deberán llevar alimentos no perecederos enlatados, en caja u otros envasados a la tienda Archangel Coins, ubicada en 594 S. Decatur Boulevard, Las Vegas, NV 89107. Las donaciones se recibirán de lunes a sábado en horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Mientras respondo a esta entrevista, me sorprende decir que las donaciones han sido excelentes hasta ahora, con un barril de alimentos ya lleno y otro acercándose rápidamente al punto medio. Espero que con la campaña de alimentos oficialmente en marcha las donaciones se aceleren. Nadie debería tener que pasar hambre y todos tenemos la capacidad de ayudar a alimentar a quienes lo necesitan”, concluyó Christopher Shands.

Para más información sobre esta campaña llame al 702-683-2196.