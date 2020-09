Bajan temperaturas mientras fuertes vientos golpean Las Vegas

Los residentes de Las Vegas verán un aumento de los vientos y caída de las temperaturas el martes por la mañana, ya que un frente frío se mueve en la región.

“Los vientos aumentarán en el norte y centro de Nevada en este momento”, señaló la meteoróloga de National Weather, Jen Varian, poco antes de las 5 a.m. “Los vientos soplarán entre 30 y 35 mph a media mañana”.

La velocidad del viento fue de alrededor de 10 mph en el Aeropuerto Internacional McCarran justo antes de las 5 a.m. pero fue de 38 mph a partir de las 6 a.m.

Hubo ráfagas de hasta 50 mph alrededor del valle, comentó Varian.

Después de una temperatura máxima de 106º el lunes, las temperaturas bajaron constantemente el martes temprano, con una lectura de 79º a las 8 a.m.

Los vientos podrían remover parte del humo de los incendios forestales de California del neblinoso cielo de Las Vegas, pero también podrían añadir polvo a la atmósfera o traer el humo de los incendios que arden al norte y al este.

No se pronostica lluvia en el frente frío, y el pronóstico más alto para el martes es de 85º. La mínima nocturna bajará a unos 65º con ráfagas de hasta 28 mph.

El pronóstico más alto del miércoles es de 80º.

“Desafortunadamente, este (enfriamiento) será bastante breve”, señaló Varian. “Volveremos a los 90º el viernes y a los tres dígitos el fin de semana”.

Ráfagas a 60 mph

Una alerta de fuertes vientos estará activa desde las 6 a.m. hasta las 11 p.m. del martes para el Área Nacional de Recreación del Lago Mead y el Valle del Río Colorado. Se pronostican vientos de 30 a 40 mph con ráfagas de hasta 60 mph.

Los fuertes vientos derribarán árboles y líneas eléctricas, y se esperan cortes de energía generalizados, según la advertencia del Servicio Meteorológico. Los viajes serán complicados, especialmente para los vehículos de alto perfil. Olas de dos a cuatro pies de altura harán que la navegación sea peligrosa.

La alerta volverá a ser un simple aviso el miércoles con vientos del norte de 20 a 30 mph.

It's been bone-dry here in the Desert Southwest. 🌵😖

If you combine dry conditions with windy conditions, the result is HIGH fire danger. ⚠️🔥

The Red Flag Warning is to bring awareness to the high potential for wildfire starts Tuesday. Heed all fire restrictions!

(4/x) pic.twitter.com/7c1tAVktsF

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 8, 2020