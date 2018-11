Barn Buddies ayuda a rescatar animales de granja en Las Vegas

Grace es uno de los muchos animales rescatados por Barn Buddies Rescue, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate de animales de granja abusados, abandonados o heridos, en The Farm en Las Vegas, el domingo 25 de noviembre de 2018. Caroline Brehman/Las Vegas Review-Journal

Desde el momento en que los visitantes caminan por el arco de la granja, es evidente que Barn Buddies no es como la mayoría de los rescates.

La propiedad de 5 acres en el noroeste del Valle de Las Vegas admite animales de granja abandonados, heridos, enfermos o viejos.

“Hay poblaciones de caballos, cabras, conejos, gansos, burros, mulas, llamas, vacas; te sorprenderás de todos los que necesitan ayuda”, dijo Sharon Linsenbardt, dueña de Barn Buddies Rescue, la mañana del domingo.

Fue interrumpida por el cacareo de un gallo, pero pareció no darse cuenta. Ella se ha acostumbrado a los ruidos de los animales, habiendo dirigido la granja desde principios de la década de 1960. Comenzó la sin fines de lucro en 2013.

“Nuestra misión es adoptar, brindar refugio, tratamiento médico, rehabilitar y brindar un lugar suave para cualquier animal de granja que lo necesite”, añadió Linsenbardt, de 70 años.

Mientras Linsenbardt deambulaba por los corrales de los animales, volvió a contar las historias de horror que llevaron a cada animal a su patio. Kevin, un cochinillo negro con pelo negro, fue rescatado de una fiesta donde se lo iban a comer, relató.

“Salió del agujero de una barbacoa”, comentó Linsenbardt. “Alguien me llamó y me dijo: ‘¿Están listos para sacrificar al cerdo más dulce que he conocido?’, le pregunté: “¿Dónde?”

Ella se dirigió a la fiesta y los convenció de que le vendieran el cerdo. Añadió que Kevin es una de las pocas excepciones a su regla contra el pago de animales.

Hazel, una vaca con cuernos torcidos, fue rescatada de un grupo de becerros hambrientos que habían sido abandonados por su dueño. Hazel era la única que aún estaba viva cuando Linsenbardt los encontró.

“Todos los animales aquí vienen de una situación irresponsable. De lo contrario, no los tendríamos”, detalló Linsenbardt.

La señorita Charlotte, una cerdita rosada, había estado viviendo con su dueña en un refugio para mujeres.

“La casa de seguridad llamó y dijo: ‘Podemos mantener a la madre y sus hijos a salvo, pero no podemos tener un cerdo’, así que tenemos a Charlotte ahora”.

Linsenbardt encontró a Dixie, una yegua marrón, abandonada en el desierto a 100 millas de Las Vegas con heridas infestadas de gusanos y un corte en la cara que requería 26 puntos. Ella rescató a Gus Gus, un ganso blanco ciego, de un parque cercano donde los niños lo habían estado golpeando con un palo.

La granja es un buen lugar para excursiones, destacó, porque enseña a los niños sobre el respeto por los animales.

“No seas un matón, no solo con las personas sino también con los animales”, ordenó Linsenbardt. “Todos estos animales merecen nuestro respeto y merecen la oportunidad de vivir sin miedo”.

Niki Quiles, de 38 años, ha estado visitando la granja durante 15 años y se ha ofrecido como voluntaria allí durante los últimos seis meses. Ella dijo que Barn Buddies es un escape de su ocupada vida laboral.

“Estos animales necesitan mucho amor, atención y ayuda. Hace que todos mis otros problemas parezcan insignificantes”, afirmó.

Conrad Phillips, de 33 años, se dirigía a su casa en Grand Junction, Colorado, con su familia cuando decidieron detenerse en la granja. Sus hijos y su sobrino ofrecieron bolsas de papel llenas de hierba a un caballo llamado Daisy.

“Somos de Colorado, por lo que vemos muchos animales, pero esto es increíble, donde todos están domesticados”, agregó Phillips. “Y todos ellos tienen una personalidad diferente”.

Daisy golpeó su casco contra el costado de su pluma de metal, instando a los niños a que le dieran más hierba.

Barn Buddies también vende mieles, mermeladas, panes y jabones, todos hechos en el lugar. Además de la donación recomendada de $6 para la admisión, los visitantes pueden patrocinar animales sacando un sobre de un árbol de madera y ofreciéndose para ayudar a pagar los costos asociados con el animal que se muestra en el sobre.

El domingo por la mañana, una pareja sacó el sobre para Kevin, el cerdo, cuyos adornos de clavos y colmillos, junto con los recortes para los otros ocho cerdos, le cuestan a la organización sin fines de lucro $800, dos veces al año.

“Nuestra factura de alimentos aquí es de más de $7 mil al mes”, informó Linsenbardt.

Esa cifra no incluye la atención médica, los costos de aseo, la construcción del hábitat, la paja para la ropa de cama, la energía y los servicios públicos, ni los costos de esterilización y neutralización.

“Todo este cuidado se suma”, dijo. “Tenemos una comunidad de personas que nos apoyan y queremos que la comunidad crezca”.

Barn Buddies La organización sin fines de lucro, ubicada en 7222 W. Grand Teton Drive, está abierta de 9 a.m. a 4 p.m. los sábados y domingos. Barn Buddies organiza bodas, fiestas de cumpleaños, excursiones y eventos corporativos. Para más información, o para aprender cómo donar o ser voluntario, visite barnbuddiesrescue.org o llame al 702-982-8000.

