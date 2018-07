Batalla de El Álamo y Desfile Patriota en LV

Archivo. [ Foto Patrick Connolly / Las Vegas Review-Journal ]

Del 23 de febrero y hasta el 6 de marzo de 1836, se llevó a cabo una crucial batalla entre el ejército mexicano y una milicia de secesionistas texanos en San Antonio de Béjar. Muchos la recuerdan como la Batalla de El Álamo. En la actualidad, se considera el hecho como una gesta heroica y de resistencia, por parte de la población texana.

En esta ciudad, en los inicios de la década de los noventa, uno de los sitios preferidos de la familia latina, para ver un show de fuegos artificiales, era el que montaban sobre Lake Mead, en medio de los casinos Fiesta y Texas.

“Texas Station y Fiesta Rancho se complacen en rememorar el evento “Battle of the Alamo”, una tradición del 4 de julio de finales de los 90’s en Las Vegas, donde dichas propiedades vecinas se unieron para brindar a la comunidad un espectáculo con impresionantes fuegos artificiales”, señaló Rosana Romero, directora de extensión comunitaria de los Station Casinos, destacando a El Tiempo que “este año los fuegos artificiales serán solo una parte de todas las festividades -para toda la familia- que tenemos preparadas a realizarse en los estacionamientos exteriores de ambas propiedades. El show de fuegos artificiales, así como las demás actividades festivas, se llevarán a cabo de manera simultánea, de 4 a 11 p.m., el 4 de julio, en la esquina de las avenidas Rancho Drive y Lake Mead Blvd”.

El espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 p.m., y con ello, se dará continuidad a una tradición de Station Casinos que alberga la exhibición de fuegos artificiales más grandes del 4 de julio en el Sur de Nevada.

El “July 4th Fireworks Blast” será un espectáculo- único- de nueve minutos, para honrar por todo lo alto, el cumpleaños número 242 de la nación.

“Además de esta exhibición de fuegos pirotécnicos, que se realizará entre el Fiesta Rancho y Texas Station, también habrá espectáculos de fuegos artificiales en el Green Valley Ranch resort y Red Rock resort. Dichos espectáculos serán producidos una vez más por la galardonada compañía “Fireworks By Grucci” de la ciudad de Nueva York, una de las principales compañías de fuegos artificiales del mundo”, explicó Romero.

En el festival conjunto, los asistentes tendrán una gran selección de comida, entretenimiento, puestos de venta y actividades simultáneamente en ambas propiedades.

“En el estacionamiento del Fiesta Rancho, los participantes podrán disfrutar de entretenimiento en vivo con: Latin Vida Reunion Band y el DJ Leo, así como bailarines de salsa de la academia Salsa Las Vegas, que harán demostraciones de pasos de baile con los participantes”, destacó, enfatizando que “también habrá un espectáculo especial con los gladiadores de Lucha Libre Las Vegas y una extensa variedad de puestos de comida de diferentes lugares tales como; Pancho’s Vegan Tacos, Gorditas El Fogón, Culichi Town, Mr. Papas & Raspados, La Flor de Michoacán, Barbecue from Smokin’ Sam’s y muchos más”.

Por otro lado, en el estacionamiento de Texas Station también habrá entretenimiento en vivo a cargo de: Dj Caffeine, Banda de Tony Marques, clases de baile sincronizado o “line dance”, el Toro Mecánico y un charro que florea la reata al estilo tejano.

Además, el público podrá degustar de los deliciosos platillos que se ofrecen en ambas propiedades de manera regular.

“En las dos instalaciones habrá un área para niños con diferentes actividades como; Elissa’s Autitos y robots chocadores, paseo en animales eléctricos, también Kids Quest ofrecerá varios servicios y regalos, Amazing Clowns tendrá toboganes y otras actividades con tubos con agua, payasos que harán caras pintadas y globos al igual que Brincolines y Dorothy’s venta de juguetes además de la compañía Doodlebug Boutique”, terminó diciendo Rosana Romero.

Desfile patriota por la celebración de Independencia en Summerlin

Por otro lado, el miércoles 4 de julio se llevará a cabo la edición 24 del tradicional desfile patriota en Summerlin.

Se espera la participación de más de 2500 personas, que desfilarán en más de 70 carros alegóricos, globos gigantes, bandas de guerra de las escuelas del valle y, por primera vez, desfilará una carroza con los Golden Knigths. Lo anterior fue dado a conocer por el comité organizador mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación.

Más de 500 voluntarios atenderán a los 40 mil espectadores que se apostarán en la ruta del desfile.

Entre los atractivos del desfile destacan los carros alegóricos de “Escape from Jurassic World”; “Hamilton’s America”; “Coco’s Fiesta Espectacular”; “The Greatest Show”; así como la presencia de The Incredibles, Black Panther, Pennsylvania Lions All-State Band and Paw Patrol.

La Danza del Carrizo, de los Matachines de Ciudad Juarez, harán una presentación extraordinaria, ya que, por enésima vez, muestran la cultura mexicana en un desfile patriota, en Las Vegas. ¡Chihuahua presente!

El desfile está organizado por The Summerlin Council, una entidad sin fines de lucro, dedicada al enriquecimiento social, educativo y recreativo de los residentes. El desfile empieza a las 11 de la mañana, es gratis y abierto al público. Llegue temprano y lleve suficiente agua y bloqueador solar.

Más información sobre el desfile en: http://summerlink.com/patriotic-parade.