Battle Born Progress abordó temas comunitarios

Una de las sesiones más concurridas abordó el caso del 1 de octubre de 2017en Las Vegas. 27 de enero de 2018 en CSN. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Una de las sesiones más concurridas abordó el caso del 1 de octubre de 2017en Las Vegas. 27 de enero de 2018 en CSN. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La sesión de diversidad de género trató sobre cómo forjar una sociedad equitativa. 27 de enero de 2018 en CSN. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Cómo pueden hacer un cambio, hay mucho que la gente puede hacer”: María Teresa Liebermann, subdirectora de Battle Born Progress. 27 de enero de 2018 en CSN. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas organizaciones activistas estuvieron presentes en la Cumbre Progresista 2018. 27 de enero de 2018 en CSN. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Más de 200 personas asistieron a la Cumbre Progresista 2018, la cual celebró su cuarta edición anual realizada por la organización Battle Born Progress. Durante dos días, 27 y 28 de enero, los participantes pudieron informarse sobre temas de interés social en distintas sesiones llevadas a cabo en el Colegio del Sur de Nevada, campus Cheyenne.

“Es un evento que hacemos en Las Vegas y Reno, son para atraer a las personas que están interesadas en saber qué es lo que está pasando localmente en varias cuestiones como las cortes federales, el Congreso en Washington DC, violencia de armas y diferentes cosas. También saber cómo pueden hacer un cambio, hay mucho que la gente puede hacer”, comentó la subdirectora de Battle Born Progress, María Teresa Liebermann.

Una de las sesiones informativas más concurridas fue sobre el atentado armado que sufrió Las Vegas el pasado 1 de octubre del 2017, el cual arrojó una alta cifra de personas fallecidas y heridas. La charla fue dirigida por profesionistas que estuvieron involucrados en labores de auxilio durante esa noche, quienes compartieron su experiencia ante ese desafortunado suceso.

“Tuvimos a varias personas hablando de organizaciones que han estado trabajando por muchos años contra la violencia de armas, es un problema que está afectando a todas las comunidades, es una epidemia que estamos teniendo en el país, casi cada día hay un tiroteo que incluye a cuatro o más personas. Es una tragedia que afecta cada a día a familias”, mencionó Liebermann.

Otra de las sesiones que acaparó la atención de los participantes fue la de diversidad de género, un tema que distintas organizaciones activistas buscan abordar en cada oportunidad.

“Se habló sobre las diferentes sexualidades, especialmente con los diferentes movimientos de ver cómo nuestra sociedad está cambiando para ser más equitativos para las personas de diferente sexualidad”, añadió la subdirectora de Battle Born Progress.

El evento contó con la participación de diversas organizaciones activistas locales como Human rights campaign, Defend our future, Make it Work, Chispa Nevada, Make the road, Planned Parenthood, Mi familia vota, entre otras.

“Vamos a tener un evento en Reno, es el segundo en esa ciudad, será en marzo, en septiembre vamos a tener la Cumbre de la Juventud Progresista”, concluyó Liebermann.