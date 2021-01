“Becas de Diversidad Cox” 2021

Cox Communications ha entregado $245,000 en Becas de Diversidad de Cox, a graduados de preparatoria en el Condado Clark desde 2014. En el “collage”, algunos de los estudiantes que se han hecho acreedores a la beca. [Cortesía COX Communications, vía Susie Black-Manríquez]

“Estamos extendiendo una cordial invitación a padres de familia, tutores y estudiantes que estén próximos a graduarse de preparatoria en el Condado Clark, a solicitar una de las 10 becas ‘Cox Diversity Scholarships’, que entrega anualmente la empresa Cox Communications, Las Vegas y cuyo monto asciende a $3,500 cada una”, expresó mediante un comunicado Susie Black-Manríquez, gerente de Comunicaciones de la compañía, agregando que “las solicitudes y las instrucciones de envío están disponibles en línea en The Public Education Foundation en thepef.org/scholarships. La fecha límite para postularse es el 14 de febrero de 2021.

Cox presentará $35,000 en becas en la primavera de 2021 en asociación con The Public Education Foundation y las siguientes organizaciones diversas con sede en el sur de Nevada:100 Black Men; Asian Community Development Council; Chicanos Por La Causa; Gay and Lesbian Chamber of Commerce of Nevada; Girl Scouts of Southern Nevada; Historic Westside Chamber; Junior League of Las Vegas; LGBTQ Center of Southern Nevada; Nevada Hispanic Business Group and OCA Las Vegas.

“Las becas –competitivas- requieren que los solicitantes estén en camino de graduarse con un promedio de calificaciones y aprovechamiento mínimo de 2.5, además de que muestren liderazgo y servicio comunitario, así como que sean capaces de presentar un ensayo enfocado en un líder significativo de su respectiva comunidad, es decir, que muestren la diversidad y el liderazgo”, precisó Black-Manríquez.

Como dato relevante, cabe destacar que Cox Communications ha entregado $245,000 en Becas de Diversidad de Cox, a graduados de preparatoria en el Condado Clark desde 2014.

Cox Communications es una empresa comprometida en crear momentos significativos de conexión humana, a través de aplicaciones y servicios de banda ancha. Asimismo, es la compañía de telecomunicaciones –privada- más grande de Estados Unidos, “orgullosamente servimos a seis millones de hogares y negocios en 18 estados. Estamos dedicados a capacitar a otros para construir un futuro mejor y celebrar diversos productos, personas, proveedores, comunidades y las características que los hacen únicos”, finalizó Black-Manríquez.

Cox Communications es la división más grande de Cox Enterprises, una empresa familiar fundada en 1898 por el gobernador James M. Cox.

Las solicitudes y las instrucciones de envío, están disponibles en línea en The Public Education Foundation: www.thepef.org/scholarships

