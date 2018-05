Bedwell: El Alguacil candidato en Las Vegas propone transparencia

Tim Bedwell, un teniente retirado de la policía de North Las Vegas, anunció su candidatura el martes para alguacil del Condado de Clark, marcando el primer oponente de Lombardo en la carrera que no ha sido disputada por mucho tiempo. (Las Vegas Review-Journal)

Los registros de la tragedia del 1 de octubre, incluida la filmación de la cámara del cuerpo policial, deben divulgarse inmediatamente. El Departamento de Policía Metropolitana debe ser más transparente y no se necesita más control de armas para aumentar la seguridad en el Strip, esto según el candidato para alguacil: Tim Bedwell.

“No podemos dar la vuelta a esto hasta que el público vea los registros y sepa lo que sucedió”, destacó Bedwell. “La ley es muy clara en los registros. En la mayoría de los casos en todo el país, donde hemos tenido estos incidentes traumáticos, la policía ha tratado de sacar todo dentro de un par de semanas, las cosas básicas como las que hemos visto hoy, finalmente.

“Si algo de esto todavía se está combatiendo cuando me convierta en alguacil en enero de 2019, lanzaré ese registro público”.

Bedwell dijo que “de acuerdo con las conversaciones que tuve con las víctimas, ya habrían pasado por esto”.

También criticó al alguacil: Joe Lombardo, por demostrar que la información pública era incorrecta después del tiroteo del 1 de octubre y luego restringió drásticamente las sesiones de información de los medios.

“La mayor diferencia entre yo y el titular, cuando tengo un desafío, es que me quedo en la sala”, afirmó Bedwell. “Si tiene inquietudes sobre lo que dije o parece que dije una cosa y luego dije otra, claramente eso sucedió, no me conviene que me retire”.

“Como alguacil, haré al menos un día al mes, dedicado a las relaciones públicas, a los medios de comunicación y me haré accesible al público y a los medios”.

El control de armas no es la mejor manera de aumentar la seguridad en el Strip, agregó Bedwell. Propuso aumentar la coordinación de la Policía Metropolitana con los esfuerzos de seguridad privada en los centros turísticos del Strip.

La unidad de pandillas también sería un foco para Bedwell. Lombardo lo disolvió en 2015 y luego lo trajo nuevamente en 2017.

“Tienen que volver con más agentes involucrados de lo que lo estaban antes de que los derribaran”, declaró Bedwell. “Creo que tenemos que recuperarlo pronto, en realidad de inmediato. Tiene que ser realmente igual que antes con algunos recursos adicionales para que podamos recuperar el tiempo perdido, porque es un problema que está fuera de control”.

Agregar más policías no es una “prioridad”, porque la Policía Metropolitana ya está “creciendo con dos academias de policía al año”. Bedwell señaló que no le preocupan los casi 2 mil 500 empleados del departamento de policía que ganan más de $140 mil al año en compensación total, porque él cree que los negociadores anteriores pensaron que era “sostenible”.

“Lo más importante es que cuando iniciamos estas negociaciones con el sindicato, nos aseguramos de que se tenga en cuenta la longevidad a largo plazo”, concluyó.