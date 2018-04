Reforma de impuestos; Beneficia a todas las personas honestas

Eliam Marrero recomendó acudir con preparadores certificados, "el dinero se gana: trabajando o poniendo el dinero a trabajar para usted", el jueves 19 de abril de 2018 en sus oficinas. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El último día para realizar la declaración anual de impuestos para los contribuyentes, martes 17 de abril, llegó con un problema de hardware que generó el corte en las recepciones de procesamiento en el sitio web del Servico de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), por lo que se extendió un dia mas la fecha límite.

El IRS dio a conocer que aceptó más de 14 millones de declaraciones de impuestos, luego que se reabrieron los sistemas de procesamiento. Con eso, se aseguraron de que no hubiese retrasos o declaraciones pendientes.

Para conocer un poco más sobre las repercusiones de la nueva ley de impuestos que impulsó el presidente Donald Trump, y que empezó a tributar el salario de los nevadenses desde enero del presente año, El Tiempo habló con Eliam Marrero Bernal, experto en el tema.

“El plan del presidente Trump, en palabras sencillas, beneficia a todos”, señaló el especialista, agregando “le voy a explicar la razón: el plan redujo impuestos, por ejemplo, permitiendo que el crédito de los niños menores de 17 años, de mil dólares, pase a dos mil. Lo mismo sucede con la excepción estándar, un dinero donde el gobierno de manera automática perdona un porcentaje del dinero que ganaste, sobre el cual no tienes que pagar impuestos, antes era apróximadamente de 6,500 para personas solteras y de 12 mil para matrimonios, con el plan de Trump ahora es de 12 mil para solteros y 24 mil para matrimonios”.

A eso hay que agregarle que las personas deberían probar los gastos y deducciones, mediante la –popularmente conocida- forma larga, deducciones a detalle. “Aquí entraban los intereses de la casa, los taxes de casa, las millas del carro no y, para reafirmar que beneficia a las personas honestas te digo que muchas personas metían millas de carro, donaciones a organizaciones, a iglesias y eso lo hacían en muchas ocasiones a recomendación de preparadores deshonestos, que les ofrecían mayores reembolsos, lo que es contrario a la ley de impuestos”, detalló.

Las auditorias del IRS se basan en muchas ocasiones en las declaraciones fiscales que consideran sospechosas y los clientes, quienes firman, son los responsables de lo que se declara. Y ante una auditoria, los preparadores inescrupulosos no acompañan a sus clientes.

“La ley de Trump simplifica el proceso de los taxes para las personas que son honestas y limita la posibilidad a que las personas traten de estafar o declarar cosas que no son procedentes”, reiteró.

Las deducciones empezaron a realizarse en enero, por lo que los trabajadores notaron cambios en sus cheques pronto, “al bajar los brakets –que el IRS perdona- se les descuenta menos, al final del año se les retendrá menos dinero y los contribuyentes recibirán un poco más de reembolsos”, aseveró.

El efecto de la ley de Trump se notará en enero del 2019.

“Este año, a nuestros clientes les ofrecimos la posibilidad de realizar una proyección de su reembolso del próximo año, bajo el plan de Trump y todos, sin excepción, recibirán más dinero”, acotó.

Por la experiencia de Eliam Marrero, el salario promedio de los trabajadores de Las Vegas oscila entre los 30 y 35 mil dólares, “considerando que hay empleos en esta ciudad que no requieren mucha especialización, como casino porters, housekeeping; en ocasiones se presenta una barrera de idioma, son empleos en los que la gente no requiere interactuar con la clientela y por eso sus salarios no son muy altos, ganan unos 16 dólares por hora, 33 mil dólares de ingresos anuales”, destacó, enfatizando que “el hispano, en esta ciudad, en promedio gana menos de 35 mil dólares al año.”

Claro, hay personas latinas que cuentan con entrenamiento, educación superior, aptitudes sobresalientes, que les permiten devengar salarios más elevados, pero no son la mayoría.

A las personas que declaraban dependientes inexistentes se les complicará un poco hacer fraude, “los números ITIN deberán ser renovados, porque hubo casos de personas que reclamaban a familiares, primos, tíos, sobrinos, incluso algunos que estaban muertos y bajo la nueva ley, se tratará de evitar que lo hagan”, apuntó.

“A la gente latina, al contribuyente latino, le recomiendo que no reclame lo que no le corresponde, que no siempre el preparador que le promete mayores reembolsos es el mejor. El IRS tiene una lista de preparadores certificados, acuda con uno de ellos. Planifique bien sus finanzas, su futuro depende de la manera en que haga esto en el presente, invierta el 20 por ciento de su salario”, terminó diciendo el especialista