Bernie Sanders gana en New Hampshire, Pete Buttigieg termina en segundo

La candidata presidencial demócrata, la senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, habla en su fiesta de elecciones el martes, 11 de febrero de 2020, en Concord, N.H. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

Partidarios aplauden en un mitin de elecciones primarias para el candidato presidencial demócrata, el senador Bernie Sanders, en Manchester, N.H., el martes 11 de febrero de 2020. (AP Photo/Matt Rourke)

El contendiente presidencial demócrata, Joe Biden, habla con sus partidarios en un mitin electoral el martes, 11 de febrero de 2020, en Columbia, S.C., la noche de las elecciones primarias de New Hampshire. (AP Photo/Meg Kinnard)

Los partidarios del candidato presidencial demócrata South Bend, Indiana, Pete Buttigieg aplauden en un mitin electoral en la noche de las elecciones primarias en Nashua, N.H., el martes, 11 de febrero de 2020. (AP Photo/Mary Altaffer)

MANCHESTER, N.H. — Bernie Sanders ganó las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire el martes por la noche, superando por poco a su rival Pete Buttigieg y obteniendo la primera victoria clara en la caótica lucha por la nominación del Partido Demócrata para el 2020.

En su triunfo, Sanders, de 78 años, que se autodenomina socialista democrático, derrotó a un fuerte rival del ex alcalde del Medio Oeste, de 38 años de edad, dos hombres que representaban a diferentes generaciones y alas de su partido.

“Esta victoria es el principio del fin de Donald Trump”, declaró Sanders.

Mientras Sanders y Buttigieg celebraban, una inesperada y fuerte presentación de Amy Klobuchar se llevó a cabo en New Hampshire a medida que la competencia avanza hacia la serie de elecciones primarias de estado por estado que se avecinan. Joe Biden y Elizabeth Warren obtuvieron resultados decepcionantes y estaban en camino de terminar con cero delegados del estado.

El voto de New Hampshire dejó claro que los primeros días de la contienda demócrata serán una batalla en gran medida entre dos hombres con cuatro décadas de diferencia de edad y opuestos ideológicos. Sanders es una de las principales voces progresistas que piden una intervención sustancial del gobierno en la atención sanitaria y otros sectores de la economía. Buttigieg ha presionado para que se hagan más cambios graduales, dando a los estadounidenses la opción de conservar su seguro médico privado y apelando a los republicanos e independientes que puedan estar descontentos con Trump.

“Gracias a ustedes, una campaña que algunos dijeron que no debería estar aquí en absoluto ha demostrado que estamos aquí para quedarnos”, expresó Buttigieg a los partidarios de la campaña.

Sin embargo, Sanders y Buttigieg entran en la siguiente fase de la campaña en diferentes posiciones políticas.

Mientras que Warren dejó claro que seguirá en la carrera, Sanders, bien financiado y con un ardiente ejército de seguidores, se está convirtiendo rápidamente en el líder del ala progresista del partido.

Mientras tanto, Buttigieg todavía tiene rivales moderados a los que enfrentarse, incluida Klobuchar, cuyo destacado desempeño en el debate condujo a un tardío incremento en su apoyo en New Hampshire. Biden promete fortaleza en la próxima de Carolina del Sur, mientras que el ex alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, no estuvo en la votación del martes, pero se avecina para el próximo mes.

Después de un caótico comienzo de las elecciones primarias la semana pasada en Iowa, los demócratas esperaban que New Hampshire proporcionara claridad en su urgente búsqueda para elegir a alguien que se enfrentara a Trump en noviembre. Por lo menos dos candidatos se retiraron a raíz de los débiles resultados del martes por la noche: el moderado senador de Colorado, Michael Bennet, y el recién llegado, Andrew Yang, quien atrajo a un pequeño pero leal grupo de seguidores durante el año pasado y fue uno de los tres candidatos de color que permanecieron en la carrera.

Mientras que los candidatos en apuros buscaban minimizar los últimos resultados, la historia sugiere que la primera elección primaria de la nación tendrá una enorme influencia en la conformación de la carrera del 2020. En la era moderna, ningún demócrata se ha convertido en el candidato del partido para las elecciones generales sin terminar primero o segundo en New Hampshire.

La acción estaba del lado Demócrata, pero Trump ganó fácilmente la primaria Republicana de New Hampshire. Se enfrentó a una oposición simbólica del ex gobernador de Massachusetts, Bill Weld.

Warren, quien estuvo entre los primeros durante meses, ofreció una perspectiva optimista mientras se enfrentaba a los partidarios que vitoreaban: “Nuestra campaña está construida a largo plazo, y apenas estamos empezando”.

Pese a una vergonzosa derrota que planteó preguntas sobre su camino, Warren juró seguir adelante.

Habiendo ya predicho que “recibiría un golpe” en New Hampshire después de un distante cuarto lugar en Iowa, Biden esencialmente cedió el estado. Viajó a Carolina del Sur el martes, ya que apostó su candidatura a una fuerte presentación allí a finales de este mes impulsada por el apoyo de los votantes afroamericanos.

No estaba en la boleta, pero Bloomberg, un multimillonario neoyorquino, se cernió sobre el concurso de New Hampshire cuando los moderados no aceptaron ni una sola alternativa a Sanders. El ex alcalde de la ciudad de Nueva York se saltó los cuatro estados que votan este mes a favor de docenas de concursos de delegados en marzo. Ya ha dedicado millones de dólares al esfuerzo.

Bloomberg regresa a la campaña el miércoles con paradas en Tennessee pero se enfrentará a un nuevo escrutinio después de que un audio emergiera el martes planteando nuevas preguntas sobre su apoyo a la controvertida política de parada-y-riesgo de Nueva York que se ha descubierto que tiene como objetivo desproporcionado a la gente de color.

Sanders y Buttigieg iban camino de ganar el mismo número de delegados de New Hampshire con la mayoría de los votos contados, y Klobuchar unos pocos por detrás. Warren, Biden y el resto del campo fueron excluidos, no alcanzando el umbral del 15 por ciento necesario para los delegados.

Después de Iowa y New Hampshire, Buttigieg mantuvo una ventaja de un delegado sobre Sanders con un delegado de Iowa aún por asignar y Buttigieg liderando muy ligeramente en ese conteo disputado. Klobuchar ahora se une a un estrecho nudo en un segundo nivel con Warren y Biden, unos diez delegados detrás de los dos líderes.

Los demócratas estaban monitoreando de cerca cuánta gente se presentó a la competencia del martes. El Secretario de Estado de New Hampshire predecía una participación récord, pero si eso no se materializaba, los demócratas se enfrentarían a la perspectiva de un entusiasmo decreciente tras el relativamente débil desempeño en Iowa la semana pasada y el aumento de las cifras de las encuestas de Trump.

El foco político se desplaza rápidamente a Nevada, donde los demócratas celebrarán el caucus (o la reunión electoral) el 22 de febrero. Pero varios candidatos, incluyendo a Warren y Sanders, planean visitar los estados en los próximos días que votarán el Súper Martes, señalando que están en la carrera a largo plazo.