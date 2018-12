Bettor coloca $140k de ganancia acumulada en Clemson, Alabama en CFP

Irv Smith Jr. de Alabama se mantiene atento a la pelota durante los simulacros de pases en la práctica de fútbol americano universitario de la NCAA en Miami Shores, Florida, el jueves 27 de diciembre de 2018 para el Orange Bowl contra Oklahoma el 29 de diciembre de 2018. (Carl Juste / Miami Herald vía AP)

El entrenador en jefe de Clemson, Dabo Swinney, responde a preguntas durante una conferencia de prensa en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, el lunes 24 de diciembre de 2018. Clemson está programado para jugar a Notre Dame en la semifinal de la NCAA Cotton Bowl el sábado. (Foto AP / Jim Cowsert)

El tackle defensivo de Clemson, Dexter Lawrence, a la izquierda, y el ala defensiva, Clelin Ferrell, conversan mientras el capitán honorario Layton Horner, en el centro, permanece de pie durante una visita al hospital en el Texas Ritish Scottish Hospital en Dallas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Clemson jugará contra Notre Dame En el Cotton Bowl el sábado. (Vernon Bryant / The Dallas Morning News a través de AP)

Un apostador de apuestas deportivas de Caesars Entertainment colocó una ganancia acumulada de $ 140,000 de líneas de dinero para ganar $ 64,000 en Alabama y Clemson en el College Football Playoff del sábado.

Eso significa que Crimson Tide simplemente debe vencer a Oklahoma y los Tigres deben vencer a Notre Dame para que el jugador gane su apuesta. Esos resultados estarían bien con las apuestas deportivas de Las Vegas, siempre que los favoritos no cubran también los diferenciales de dos dígitos.

Alabama es un favorito de 14 puntos y Clemson es un favorito de 13 puntos.

“Por la forma en que se ve ahora, probablemente terminaremos necesitando los dos favoritos para ganar pero no para cubrir”, dijo el director de apuestas deportivas de Westgate, John Murray. “La mayor parte del dinero está en los dos débiles”.

Según los patrones de apuestas habituales para un Super Bowl o un juego importante, la mayoría de los jugadores están apostando por los perdedores en la línea de dinero y los favoritos en la propagación de puntos en la Asociación Financiera Certificada (CFP).

Un apostador de Westgate colocó una apuesta de línea de dinero de $ 10mil en Notre Dame con una probabilidad de 4-1.

Afilados en Clemson

Pero el dinero inicial fue en Clemson en MGM Resorts y en Westgate, que abrió a los Tigres como favoritos de 11½ puntos.

“Definitivamente vimos un poco de dinero en juego en Clemson”, dijo Murray. “Tuvimos grupos de 11½ y 12 y llegamos a 13½ antes de que regresara algo de dinero. En este momento estamos a las 13 “.

Murray está de acuerdo con el movimiento.

“Es mucho pedir la ofensa de Notre Dame. Esa defensa de Clemson es tan buena “, dijo. “Notre Dame tuvo un calendario bastante fácil este año y sobrevivió a un par de momentos difíciles. Creo que Notre Dame es claramente el más débil de los cuatro equipos en el campo “.

Al gerente de apuestas deportivas de Westgate, Ed Salmons, también le gusta Clemson, que tiene la defensa de puntuación Nº 3 del país (14.2 puntos por partido) y la ofensiva de puntuación Nº 5 (45.4 puntos por partido).

“No puedo ver de ninguna manera en el mundo que Notre Dame pueda jugar con Clemson”, dijo. “Creo que van a ser destruidos”.

Clemson-Oklahoma Parlay

Un apostador de Westgate colocó un parlay de $ 16,500 en Clemson (-11½) y Oklahoma (+14).

El handicap de la Hoja de Oro, Bruce Marshall, con un inicio de 8-1 ATS en el Review-Journal College Bowl Challenge, le gustan los mismos lados.

“El registro de Notre Dame está un poco contaminado. Cuando miras muchas de sus victorias, no son tan impresionantes como parecían en ese momento “, dijo Marshall (Goldsheet.com). “Ellos tienen sus manos llenas aquí. El entrenador de Pittsburgh, Pat Narduzzi, dijo que no hay comparación entre (los irlandeses y Clemson). Tiendo a estar de acuerdo con él.

“Clemson tiene un frente defensivo de la NFL, y son uno o dos pasos más rápidos en todo el campo que Notre Dame”.

Antes de que se anunciara que el tackle defensivo de Clemson, Dexter Lawrence, fue suspendido por el juego del sábado, Murray dijo que la ausencia de la estrella de los Tigres no afectaría la línea.

“Es un gran jugador, pero su línea defensiva es muy profunda”, dijo.

Alabama-Oklahoma bajo

La línea de Alabama no se ha movido desde que se abrió. Pero el total se elevó tan alto como 81½ después de abrirse a 79½ y se ha apostado a 77½, que sigue siendo el total más alto para un juego de marea roja en la era de Nick Saban.

“Me gusta el bajo”, dijo el director de apuestas deportivas de William Hill, Nick Bogdanovich. El número estaba loco. Parece alto para un gran juego “.

Los boletos están en el bajo en una proporción de 3-1 en MGM Resorts, y el dinero ha llegado en el bajo esta semana también en Westgate.

“Hay mucho dinero en el bajo, pero estoy seguro de que el dinero público llegará más”, dijo Murray.

Los Sooners son el equipo con la puntuación más alta en el país (49.5 ppg) detrás del ganador del Trofeo Heisman Kyler Murray, mientras que Alabama es el número 2 en puntuación (47.8 ppg) detrás del finalista de Heisman Tua Tagovailoa.

Pero el Tide es cuarto en defensa de puntuación (14.7 ppg) mientras que Oklahoma permite 32.4 ppg.

Aún así, Marshall espera que los Sooners jueguen un partido contra Alabama, que viene de una victoria de regreso de 35-28 sobre Georgia en el juego por el título de la SEC. La Hoja de Oro pronostica una victoria de 48-41 de Crimson Tide.

“Murray no se parece a nadie en el país. Se merecía ganar el Heisman “, dijo Marshall. “Excepto por el juego de Georgia, Alabama no ha estado venciendo a los equipos de élite. La SEC no fue realmente fuerte este año, y su calendario de no conferencia fue débil “.

Salmons espera que Alabama gane, pero no está dispuesto a poner 14 puntos.

“Nunca es una buena apuesta colocar puntos de dos dígitos contra un equipo que es más que capaz de anotar en los años 30”, dijo. “No creo que Oklahoma pueda vencerlos, pero pueden anotar lo suficiente como para cubrir”.

Mejores apuestas del Viernes

Marshall y Paul Stone, en tercer lugar en el Ultimate Football Challenge de Golden Nugget con una marca de 71-35-6 ATS, cada uno seleccionado Purdue y Iowa State en el concurso de tazones RJ.

Stone también hizo de Syracuse sobre West Virginia su mejor apuesta de todos los tazones.

Antes de apostar: síguenos en reviewjournal.com/betting y @RJ_Sports en Twitter.