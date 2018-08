¡Bienvenidos al Distrito Escolar del Condado Clark!

Dieron la bienvenida a los profesores, en evento previo al inicio del ciclo escolar. Miércoles 1 de agosto de 2018, en el Texas Station. Foto El Tiempo.

Jennifer Varrato, directora de desarrollo e incorporación de empleados del CCSD, dio la bienvenida a los profesores. Miércoles 1 de agosto de 2018, en el Texas Station. Foto El Tiempo.

Algunos son nuevos maestros, otros repiten en las aulas del CCSD. Miércoles 1 de agosto de 2018, en el Texas Station. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Jennifer Ríos, coordinó una sesión de lotería en el evento de bienvenida. Miércoles 1 de agosto de 2018, en el Texas Station. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Foothill High School Drumline. Miércoles 1 de agosto de 2018, en el Texas Station. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Palo Verde High School Air Force JROTC. Miércoles 1 de agosto de 2018, en el Texas Station. Foto Frank Alejandre / El Tiempo..

Los maestros del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) recién contratados, recibieron orientación para incorporarse y dar inicio al próximo ciclo escolar, que dará inicio el lunes 13 de agosto.

Muchos de los nuevos docentes tomaron ventaja del evento realizado el miércoles, primero de agosto de 2018, en el Centro de Conferencias del Texas Station.

Durante el evento, los maestros disfrutaron de la exhibición del Foothill High School Drumline y Palo Verde High School Air Force JROTC.

Jennifer Varrato, directora de desarrollo e incorporación de empleados del CCSD, reseñó su primer día de clases en California, hace 26 años, “recién egresada de la universidad soñaba con incorporarme a un salón de clases y tener la oportunidad de impactar de manera positiva a los niños. Sin embargo, no sabía que luego del lunch los estudiantes de kínder se iban a su casa, ¿se imaginan al regresar al aula y no encontrar a mis alumnos?, entré en pánico y me fui directo a la dirección, allí me explicaron que ese era el horario del kínder. No pasó nada, pero debí preguntar eso antes. Por eso les quiero sugerir que hagan todas las preguntas que se les ocurra sobre el funcionamiento del Distrito, estamos aquí para ayudarles”, dijo.

Demetrius Johnson, director ejecutivo de reclutamiento y desarrollo del CCSD, manifestó por otro lado que “estamos encantados de que hayan elegido comenzar -o continuar- su carrera docente con nosotros. El Departamento de Incorporación y Desarrollo de Empleados (The Hive) brinda apoyo especializado a los maestros que son nuevos en el Distrito Escolar del Condado Clark. Ustedes pronto se darán cuenta de las muchas y variadas oportunidades que nuestro Distrito (y el valle de Las Vegas) tiene para ofrecer”.

The Hive es una de las herramientas en línea del CCSD, en ella los maestros principiantes tienen acceso a un programa de integración, que está diseñado para apoyarlos e integrarlos sin problemas, en una nueva cultura y su particular entorno. Los maestros experimentados, pero nuevos en el Distrito, están invitados, pero el programa de incorporación está dirigido a aquellos que están comenzando formalmente su primer año de enseñanza contratada de tiempo completo.

El superintendente Jesús Jara les dio a los maestros una cordial bienvenida por medio de un video. “¡Queremos que nuestros nuevos profesores se entusiasmen con el proceso de enseñanza / aprendizaje y comiencen con el pie derecho!, deseamos que el CCSD sea el número uno, para beneficio de nuestros niños”, destacó Jara.

La jornada de bienvenida se prolongó por muchas horas, donde los profesores jugaron, interactuaron y se conocieron.

Para obtener más información, en español, sobre el regreso a la escuela, visite ccsd.net/backtoschool.