Bloomberg fuera, Warren reevaluando y Biden resurge tras el Súper Martes

WASHINGTON — El multimillonario neoyorquino, Mike Bloomberg, suspendió su campaña presidencial el miércoles y la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, estaba reevaluando su candidatura mientras el proceso de victoria en la lucha por la nominación de los demócratas para el 2020 se tambaleaba tras un consecuente Súper Martes.

Bloomberg abandonó la carrera solo 101 días después de haber entrado pese a invertir más de 500 millones de dólares de su fortuna personal en su campaña. La inversión masiva le dio una sola victoria en Samoa Americana.

Bloomberg se convirtió en el tercer candidato demócrata a la presidencia en tres días en apoyar a Joe Biden.

El acontecimiento se produjo pocas horas después de que el resurgente Biden se llevó victorias en el Súper Martes desde Texas a Massachusetts, revitalizando una candidatura presidencial que se tambaleaba al borde del desastre solo unos días antes. Pero su rival, Bernie Sanders, se llevó el premio mayor con una victoria en California que aseguró que él (y su apoyo al socialismo democrático) impulsaría la lucha por la nominación de los demócratas en el futuro inmediato.

Warren, la aliada progresista de Sanders, se reunió con sus asesores el miércoles para determinar si había una razón para seguir en la carrera después de su eliminación del Súper Martes. No ganó ni un solo estado y terminó en tercer lugar, después de Biden y Sanders, en su propio estado natal de Massachusetts.

De repente un concurso de dos hombres

Y de repente, el campo presidencial del Partido Demócrata, que contaba con más de media docena de candidatos hace una semana, se transformó en una competencia de dos hombres.

Biden y Sanders, políticos de toda la vida con visiones muy diferentes del futuro de Estados Unidos, luchaban por los delegados mientras 14 estados y el país celebraban una serie de elecciones de alto riesgo que marcaron el día más significativo de la votación en la lucha por la nominación presidencial del partido para el año 2020.

El partido podría tardar semanas (o meses) en elegir a uno de ellos para enfrentarse al presidente Donald Trump en las elecciones generales de noviembre. Pero los nuevos contornos de la lucha entre Biden y Sanders se cristalizaron cuando el ex vicepresidente y el senador de Vermont de tres mandatos hablaron entre sí a partir de los discursos de victoria en duelo pronunciados desde extremos opuestos del país el martes por la noche.

“La gente habla de una revolución, empezamos un movimiento”, comentó Biden en Los Ángeles, refiriéndose a una de las frases de Sanders.

Sin citar el nombre de su rival, Sanders atacó a Biden desde Burlington, Vermont.

“No se puede vencer a Trump con el mismo tipo de política”, declaró Sanders, marcando una lista de las diferencias políticas pasadas con Biden en cuanto a la Seguridad Social, el comercio y la fuerza militar. “Esto se convertirá en un contraste de ideas”.

La campaña de Sanders detalla su compra de anuncios

La campaña de Sanders anunció el miércoles que comenzaría a emitir tres nuevos anuncios de campaña en Arizona, Florida, Idaho, Illinois, Michigan, Mississippi, Missouri, Ohio y Washington, estados que celebrarán elecciones primarias el 10 y el 17 de marzo.

Uno de los nuevos anuncios presenta imágenes del ex presidente Barack Obama alabando a Sanders. Es un intento no tan sutil del senador de Vermont para socavar la frecuente atención de Biden a su cercanía con Obama.

Mini Mike Bloomberg just “quit” the race for President. I could have told him long ago that he didn’t have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy Joe’s campaign, hoping to save face. It won’t work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020