Bloomberg llega al debate, se enfrentará a sus rivales por primera vez en Las Vegas

El candidato presidencial demócrata y ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, habla con sus partidarios en una oficina de campaña el lunes, 27 de enero de 2020, en Scarborough, Maine. (AP Photo/Robert F. Bukaty, Archivo)

El candidato presidencial demócrata y ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Mike Bloomberg, saluda a sus partidarios después de hablar en un evento de campaña en Raleigh, N.C., el jueves, 13 de febrero de 2020. (AP Photo/Gerald Herbert)

El candidato presidencial demócrata y ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, se dirige a sus partidarios durante una parada de la campaña en Sacramento, California el lunes, 3 de febrero de 2020. (AP Photo/Rich Pedroncelli)

En una foto de archivo de un martes, 4 de febrero de 2020, el candidato presidencial demócrata y ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, habla con sus partidarios en Detroit. Bloomberg ganó los votos de la comunidad de Dixville Notch de New Hampshire, aferrándose a su tradición de estar entre los primeros en emitir votos en las elecciones primarias presidenciales, el martes 11 de febrero. (AP Photo/Carlos Osorio, Archivo)

El candidato presidencial demócrata, Mike Bloomberg, levanta el pulgar después de hablar durante un evento de campaña en la Cervecería Hardywood Park Craft en Richmond, Virginia el sábado, 15 de febrero de 2020. (James H. Wallace/Richmond Times-Dispatch via AP)

El multimillonario Mike Bloomberg ha calificado para el debate presidencial demócrata del miércoles por la noche en Las Vegas, marcando la primera vez que se pondrá al lado de los rivales que hasta ahora ha evitado pasando por alto los estados de votación anticipada y usando su fortuna personal para presentarse a través de anuncios de televisión.

Una nueva encuesta de NPR/PBS NewsHour/Marist publicada el martes muestra a Bloomberg con un 19 por ciento de apoyo a nivel nacional en la contienda por la nominación demócrata, después del senador de Vermont, Bernie Sanders, con un 31 por ciento.

Aunque los votantes podrán verlo en el escenario en su primer debate desde 2009, los participantes en las asambleas electorales (caucus) demócratas de Nevada del 22 de febrero no podrán votar por él. Bloomberg no está en la boleta, así que no puede ganar ningún delegado.

The Crooked DNC is working overtime to take the Democrat Nomination away from Bernie, AGAIN! Watch what happens to the Super Delegates in Round Two. A Rigged Convention! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2020

El ex alcalde de la ciudad de Nueva York, quien inició su campaña presidencial en noviembre, aparecerá en el debate del miércoles en el Paris Theater junto con el ex vicepresidente Joe Biden, los senadores Sanders, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, y el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. El multimillonario y filántropo Tom Steyer, quien está en la boleta de Nevada y ha hecho una amplia campaña en el Estado de la Plata, aún no ha calificado para el debate.

El sábado por la noche en Las Vegas, después del primer día de votación anticipada, Sanders atacó a Bloomberg en la cena de inicio de la reunión electoral de Nevada, criticando algunas de las políticas del ex alcalde y alegando que no aportaría el entusiasmo necesario a la carrera para impulsar la participación de los votantes.

“Una gran fuente de apoyo”

La campaña de Bloomberg aseveró que estaba presenciando “una gran fuente de apoyo en todo el país” y que calificar para el debate del miércoles “es la última señal de que el plan de Mike y su capacidad para derrotar a Donald Trump está resonando con más estadounidenses”.

“Mike está deseando unirse a los otros candidatos demócratas en el escenario y exponer su caso del por qué es el mejor candidato para derrotar a Donald Trump y unificar al país”, mencionó el director de la campaña de Bloomberg, Kevin Sheekey, en un comunicado.

El Comité Nacional Demócrata cambió recientemente sus reglas sobre cómo un candidato califica para el debate, abriendo la puerta para que Bloomberg esté en el escenario y provocando la ira de algunos candidatos que se retiraron de la carrera por no haber hecho etapas previas. Anteriormente se requería que los candidatos recibieran un cierto número de contribuciones de campaña para calificar, pero Bloomberg no está aceptando donaciones.

El evento en horario estelar será un cambio radical en la campaña altamente coreografiada de Bloomberg. Ha invertido más de 300 millones de dólares en publicidad televisiva, una forma de presentarse ante los votantes sin enfrentarse a las críticas. Aunque ha hecho campaña en más de dos docenas de estados, no acepta preguntas de los votantes y pronuncia un discurso estándar que dura menos de 15 minutos, a menudo leyendo de un teleprompter.

Se encuentra con los ocasionales manifestantes, incluyendo uno que se subió al escenario recientemente en Chattanooga, Tennessee, gritando, “Esto no es democracia, ¡esto es una plutocracia!” Pero sus amistosas multitudes suelen abrumar rápidamente a los manifestantes con cánticos de “¡Nos cae bien Mike!”

3 mandatos como alcalde de la ciudad de Nueva York

Bloomberg, de 78 años, fue alcalde de la ciudad de Nueva York durante tres mandatos, de enero de 2002 a diciembre de 2013. Apoya las estrictas medidas de control de armas, el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes ilegales. Ha pedido una opción de seguro de salud pública que él llama “Medicare para Todos para las personas que no están cubiertas” en lugar de un sistema de atención médica universal de un solo pagador.

En febrero, era la duodécima persona más rica del mundo con un valor neto estimado de casi 62 mil millones de dólares. Desde que firmó la promesa de donación, en la que los multimillonarios se comprometen a regalar al menos la mitad de su riqueza, ha donado unos 8.2 mil millones de dólares. La mayor parte de su riqueza ha venido de proveer terminales de computadoras que entregan información de negocios a los clientes.

Es probable que se enfrente al fuego

Es probable que Bloomberg se enfrente a un fuego mucho más directo en el debate. Sus compañeros contendientes demócratas han intensificado sus ataques contra él en los últimos días, denunciándolo por tratar de “comprar la elección” y criticando su apoyo a la táctica de “stop and frisk” mientras era alcalde de la ciudad de Nueva York, que llevó a la policía a dirigirse principalmente a hombres afroamericanos e hispanos para inspeccionarlos.

Bloomberg apenas se ha cruzado en el camino con sus compañeros demócratas. Decidió saltarse los cuatro primeros estados votantes de Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur a favor de centrarse en los 14 estados que votan el 3 de marzo y las contiendas que vienen después.

Rara vez menciona a sus rivales por su nombre, aunque su campaña se centra en la idea de que ninguno de ellos puede vencer al presidente Donald Trump. Bloomberg, más que nadie, ha predicado su campaña en un potencial colapso de Biden. Ha sido agresivo al apuntar a los votantes afroamericanos en el Sur, un núcleo demográfico para la campaña de Biden.

¿Comprando una elección?

Biden dijo que no cree que “se pueda comprar una elección”.

“Voy a tener la oportunidad de debatir con él sobre todo, desde la línea roja hasta el ‘stop and frisk’, y toda una serie de otras cosas”, le argumentó Biden a los periodistas la semana pasada.

La encuesta publicada el martes muestra que Sanders lidera la competencia de las primarias demócratas, con un 31 por ciento de apoyo a nivel nacional. Después de Bloomberg con el 19 por ciento, Biden en el 15 por ciento, Warren en el 12 por ciento, Klobuchar en el nueve por ciento y Buttigieg en el ocho por ciento. Steyer está en el dos por ciento, y el representante Tulsi Gabbard está en menos del uno por ciento, con un cinco por ciento de indecisos.

La encuesta telefónica a 527 demócratas e independientes de tendencia democrática fue realizada por la Encuesta Marista del Instituto Marista de Opinión Pública. Tiene un margen de error de más o menos 5.4 puntos porcentuales.

El debate del miércoles está siendo organizado por NBC News, MSNBC y el Nevada Independent.