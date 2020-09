“Bo” Gritz reflexiona sobre el asedio de Ruby Ridge 28 años después

El Green Beret retirado, el teniente coronel James "Bo" Gritz en una ceremonia de izamiento de bandera en 1987. (Archivo del Las Vegas Review-Journal)

James "Bo" Gritz, ex oficial de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos que se postuló para presidente bajo el Partido Populista en 1992, habla con el Review-Journal en su casa en Sandy Valley el 10 de agosto de 2020. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Artículos de James "Bo" Gritz, ex oficial de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, en su casa de Sandy Valley el 10 de agosto de 2020. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Una foto de James "Bo" Gritz, ex oficial de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, en su casa de Sandy Valley el 10 de agosto de 2020. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El líder de las Fuerzas Especiales James "Bo" Gritz y su amigo en combate, Nurse Toi, posan con algunos de sus combatientes camboyanos en 1966. (Especial para el Review-Journal)

James "Bo" Gritz es visto mientras hace campaña para presidente en 1992.

En agosto de 1992, agentes federales llamaron al teniente coronel James “Bo” Gritz, retirado por un asedio mortal en una pequeña cabaña en Ruby Ridge, Idaho. Necesitaban su ayuda.

Los agentes ya habían disparado al hombre que querían (Randy Weaver) en el hombro con una bala de francotirador. Su esposa, Vicki, había recibido un disparo en la cabeza cuando estaba en la puerta sosteniendo a su hija de 10 meses.

En un tiroteo en el bosque el 21 de agosto, el hijo de 14 años de los Weaver, Samuel, y el ayudante del U.S. marshal, William Degan fueron asesinados. Los Weaver supervivientes, incluido el patriarca, estaban escondidos en la cabaña, rodeados por cientos de agentes federales.

En ese momento, Gritz, que más tarde se trasladaría a la zona de Sandy Valley, a 50 millas al suroeste de Las Vegas, era un candidato populista antigubernamental seguro de sí mismo para la presidencia, que se presentaba con el lema “God, guns and Gritz”. Los agentes pensaron que Gritz podría ser capaz de persuadir a Weaver, que también había servido en el ejército en Vietnam, para que se rindiera.

“Fue una escena terrible”, recordó Gritz, ahora de 81 años, desde su casa rural en su primera entrevista en cinco años. “Weaver no había disparado a nadie, y sin embargo, su hijo estaba muerto”.

Gritz vive una vida relativamente tranquila comparada con las décadas que pasó persiguiendo a lo que él llama su “amante”: las Fuerzas Especiales. A pesar de que ha disminuido su ritmo, dijo que sigue dispuesto a defender los derechos constitucionales de los ciudadanos de Estados Unidos, independientemente de si son sospechosos de haber cometido delitos.

“Cuando la gente, los ciudadanos estadounidenses, se meten en problemas, he querido levantar la mano”, comentó. “Y me pondré en peligro cuando se trate de ciudadanos estadounidenses que no tengan mi experiencia”.

Después de retirarse del ejército en 1979, el hombre que, según se dice, inspiró el famoso personaje de Sylvester Stallone, John Rambo, fue en misiones encubiertas para rescatar a prisioneros de guerra estadounidenses que creía que todavía estaban detenidos en las selvas de Laos.

Aunque había sido detenido en el extranjero y regresó cuatro veces con sus propias tropas entrenadas, y finalmente informó de sus hallazgos a un subcomité del Congreso, ninguna de las misiones tuvo éxito.

Gritz aprovechó varias veces a lo largo de los años la oportunidad de negociar entre las autoridades y los sospechosos que se resistían al gobierno federal.

Orquestar la rendición pacífica de Weaver en Ruby Ridge se considera su único éxito, y uno que Gritz recuerda vívidamente. La escena se representa en el primer episodio de la miniserie “Waco” que se estrena en Netflix este año.

Y aunque Gritz no ha visto la serie, tenía una pregunta sobre el actor, que lleva el mismo bigote y el cabello esponjoso que Gritz sigue teniendo hoy en día.

“¿Es guapo?”

“No parecía correcto”

Gritz dijo que cuando lo llamaron los agentes federales, se subió a su avión desde Arizona y voló a Idaho.

“El FBI me llamó y me dijo: ‘Bueno, Bo, Randy Weaver está considerado como un supremacista blanco, así que tal vez podrías hacer que hablara contigo’. … Ahora, no sé por qué me consideraban un supremacista blanco”, señaló.

“Pero querían saber si estaría dispuesto, ya que no podían comunicarse con la familia”.

Cuando llegó allí, los agentes federales iban vestidos de negro. Gritz los recordó como “vestidos como nazis”. Le aconsejaron que no entrara.

“Los ignoré, porque era la manera de resolver esto”, señaló. “Fue un verdadero crimen el que ocurrió allí, pero fue un crimen sin pasión, fue sólo por las circunstancias. No parecía correcto”.

Richard Rogers, jefe del equipo de francotiradores del FBI, le preguntó en ese momento: “¿Tienes miedo de que te dispare?”

“Era un soldado, yo era un soldado, tenemos cosas en común. Debería poder hablar con él”, dijo Gritz.

Se había estado comunicando con Weaver por radio, y Weaver reconoció su nombre.

“Bo, ¿eres tú?”

“Hice un juramento”

En contra de los deseos de los agentes federales, Gritz entró en la cabaña, donde le pidió a Weaver que le dejara ver la herida.

“No te preocupes por ella, Dios la ha curado”, le dijo Weaver. La pequeña herida de bala se había cerrado básicamente, recordó Gritz.

Gritz prometió darle un abogado a Weaver, Gerry Spence. Spence defendió a Weaver, que había sido acusado de la muerte de Degan y se enfrentaba a una variedad de otros cargos penales federales. Fue absuelto de todos los cargos, excepto por la violación de la condición de la fianza original por los cargos federales de armas. Años más tarde, el gobierno resolvió una demanda con Weaver por tres millones de dólares.

“Alabado sea Dios por poder intervenir porque lo que realmente me conmueve hasta hoy, obviamente, es que esa familia hubiera sido aniquilada”, comentó Gritz.

“Esto no se supone que ocurra en Estados Unidos. Hice un juramento para defender la Constitución”.

Cuando se trata del uso excesivo de la fuerza policial y las protestas que ocurren en todo el país, Gritz respondió que está prestando mucha atención.

“La policía está ahí para defender y proteger la Constitución, para proteger a los ciudadanos. Cuando se trata de aquellos que pudieron haber hecho algo malo, ¿merecen pena de muerte? Dejen que el jurado decida eso”, dijo.

“Para la gente que ha cometido errores, denles una salida razonable, y eso lo demostramos con Randy Weaver”.