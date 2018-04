Bolden Little League sigue siendo un éxito en Las Vegas

Con gorras de béisbol presionadas sobre sus pechos, 160 jóvenes jugadores de béisbol se pararon en los jardines el sábado por la mañana, escuchando el himno nacional y esperando pacientemente el inicio de la segunda temporada de la Liga de Bolden.

Momentos después, el alguacil del condado de Clark: Joe Lombardo, realizó el primer lanzamiento en el parque Doolittle y gritó: “¡Jueguen!”. Los niños, con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, ocuparon los dugouts de los diamantes cerca de Lake Mead Boulevard y la calle J.

“Es importante para nosotros involucrarnos con la comunidad al margen de la aplicación de la ley tradicional”, señaló Lombardo, un patrocinador de los Bulldogs. “Esto es un deber comunitario”.

