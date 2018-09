Brinda cierre la sentencia de Bill Cosby a su acusadora de Las Vegas

septiembre 26, 2018 - 11:50 am

Lise-Lotte Lublin, con su esposo, Benjamín, habla sobre su experiencia de 1989 con Bill Cosby en Las Vegas el viernes 27 de abril de 2018. (Chase Stevens Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Bill Cosby se va después de su audiencia de sentencia en el tribunal del condado de Montgomery, el martes 25 de septiembre de 2018 en Norristown, Pa. Cosby fue esposado para comenzar a cumplir una sentencia de prisión de 3 a 10 años por agresión sexual. (AP Photo / Matt Slocum)

Esta imagen proporcionada por el Centro Correccional del Condado de Montgomery muestra a Bill Cosby el martes, 25 de septiembre de 2018, después de que fue sentenciado a 3 a 10 años por agresión sexual. (Centro Correccional del Condado de Montgomery vía AP)

Cuando los oficiales rodearon a Bill Cosby, sus acusadores no pudieron ver las esposas en él.

“Fue un pequeño robo”, indicó Lise-Lotte Lublin, de 51 años, quien asistió a la sentencia el martes. “Nos expusimos al mundo, y ni siquiera lo vemos con esposas”.

Pero, dijo, sabían que era el final.

Cosby fue sentenciado el martes a entre tres y 10 años de prisión por la agresión sexual en 2004 de Andrea Constand, ex directora de operaciones del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Temple.

Lublin, una maestra de sexto grado en Johnson Junior High School, testificó en abril en su nuevo juicio que la leyenda de la comedia, ahora de 81 años, la había drogado y violado dentro de la Suite Elvis en el Las Vegas Hilton en 1989.

“Puedo estrechar mis manos y decir que este es el fin, ya está hecho”, manifestó el martes. “Me da la oportunidad de recuperar partes de mi vida”.

Poco después de dejar el tribunal en Filadelfia, Lublin comentó que se detuvo para respirar y miró a su esposo, Benjamín, quien ha estado a su lado desde que presentó sus acusaciones hace cuatro años. Se besaron.

“Lo logramos, bebé”, le dijo. “Esta es una victoria para todos los sobrevivientes”.

A los testigos no se les permitió leer las declaraciones de impacto de sus víctimas ante el juez, sino que las leyeron en una conferencia de prensa en una iglesia cercana.

Lublin recalcó que la declaración le dio la oportunidad de enfocarse en sí misma.

“Este es el último momento en que tengo que expresar mis sentimientos sobre esto como parte de una manera de que las personas sepan que es importante cambiar las leyes, es importante luchar por sus derechos, es importante apoyarse unos a otros”, declaró. “Y saber que esta es la última asociación que tendré con Bill Cosby en ese sentido”.

En 2015, el gobernador Brian Sandoval promulgó una ley patrocinada en nombre de Lublin que extendió la ley de prescripción para presentar cargos por violación de cuatro a 20 años antes.

Este año, anunció la pareja, planean cabildear para una nueva ley estatal que aboliría el estatuto de limitaciones.

“Esto no nos debió de haber pasado a nosotros. ¿Por qué no pudimos tener una hermosa relación con él? Este tipo quería ser el pilar de la comunidad”, destacó Lublin. “¿Por qué no solo hizo eso? ¿Por qué todavía tuvo qué haber impactado nuestras vidas de una manera tan diferente?”.

Ella argumentó que espera que otras víctimas de agresión sexual se presenten.

“Este es su momento”, advirtió Lublin. “Pueden ver esto y decir: ‘Si pueden hacerlo ellos, y lo lograron, y obtuvieron una convicción, entonces tal vez pueda salir y empezar a hacerlo yo’”.