Bruma de incendios forestales invadirá el cielo de Las Vegas, se emite alerta de calidad del aire

El Clark County Department of Environment and Sustainability emitió una alerta para el jueves por los elevados niveles de humo y ozono procedentes de los incendios forestales del norte de California.

Según la Environmental Protection Agency, las personas con problemas respiratorios, enfermedades cardíacas, los niños y los ancianos son los más sensibles a los niveles elevados de partículas y ozono.

La previsión para el jueves es de una bruma generalizada a partir de las 11 a.m., con cielos soleados y una temperatura máxima de 95 grados F, según el Servicio Meteorológico Nacional. La bruma podría continuar durante la noche y el viernes por la mañana.

“Un frente frío puede no llegar hasta aquí, pero arrastra un poco más de humo con un flujo del norte al noroeste y definitivamente veremos un poco más de neblina”, dijo el meteorólogo Barry Pierce.

The #VegasAirQuality five-day forecast: mostly MODERATE for ozone, but smoke from NoCal wildfires may increase tomorrow and Friday. For the latest AQ news, forecasts and information, go to https://t.co/bk2FZft2oO. pic.twitter.com/TyaiHpPnIu

— Environment & Sustainability (@SustainClarkCty) August 18, 2021