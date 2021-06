Buena previsión para el jueves antes de que Las Vegas se acerque a más calor

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que las temperaturas que empiecen a subir gradualmente a partir del viernes traigan condiciones más cálidas del año a la región de Las Vegas.

El jueves debería ser un día magnífico con una máxima de 89º antes de que las temperaturas empiecen a subir para el fin de semana. Los vientos del este-noreste podrían alcanzar las 25 mph.

⚠️ Excessive Heat Watch ⚠️

NEXT WEEK: Monday thru Friday

Lower elevations of the Mojave Desert including #LasVegas, Barstow, Death Valley, and area lakes.

Curious if you're in the watch? Go to https://t.co/H4ycRSpCVQ and type in your zip code! 🥵#VegasWeather #NvWx #CaWx #AzWx pic.twitter.com/gTgMWwRQKY

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 9, 2021