Busca la policía a menor y a sospechoso que disparó en el centro de Las Vegas

La policía de Las Vegas está buscando a un hombre acusado de dispararle a otro y huir con un menor en el valle central.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10 p.m. del martes en los apartamentos Regency Place, ubicados en 2820 S. Decatur Blvd., cerca de la Avenida Sahara, afirmó el teniente David Gordon del Departamento de la Policía Metropolitana.

Amir Abdul-Rahim, de 26 años, llamó a la puerta de un departamento y provocó un altercado, posiblemente relacionado con la custodia del menor, declaró Gordon.

Un vecino que no participó en la disputa recibió un disparo después de que trató de intervenir, detalló la policía. Fue hospitalizado en estado crítico, pero se esperaba que sobreviviera, mencionó Gordon.

La policía afirma que Abdul-Rahim se llevó a su hijo de 2 años: Kuwait Abdul-Rahim, del departamento donde el niño vive con su madre.

Here’s Metro Lt. David Gordon at the scene with a description of the shooter and his vehicle. He also added that witnesses should always try to keep themselves safe – “If you see something, call us. Let the police do their job.” pic.twitter.com/WU0s2wICLS

— Max Michor (@MaxMichor) March 7, 2018