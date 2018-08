Busca la presidenta de la junta escolar una revisión de la política de viajes

El Superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark, Jesús Jara, izquierda, y la presidenta de la Junta de Fideicomisarios, Deanna L. Wright se reúnen con los miembros de la junta escolar el miércoles 11 de julio de 2018 en la sala de juntas del CCSD. Michael Quine / Las Vegas Review-Journal @ Vegas88s

La presidenta de la Junta de Directores Escolares del Distrito Escolar del Condado de Clark, Deanna Wright, lee una historia a los estudiantes de la Escuela Primaria Gordon McCaw durante el evento Desayuno con Libros el martes 14 de noviembre de 2017, en Henderson. "Difundir la Palabra en Nevada" presentó libros gratis a todos los estudiantes y sus familias que asistieron a este evento especial. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

La presidenta de la Junta Escolar del Condado de Clark está solicitando que el nuevo superintendente examine las políticas sobre gastos de viaje después de un análisis del Las Vegas Review-Journal que muestra que dejó una conferencia sobre el bullying el año pasado en Orlando, Florida, temprano para ir a Walt Disney World.

Los recibos de la conferencia, que se realizó del 1 al 3 de marzo, muestran que la presidenta de la junta, Deanna Wright, se retiró temprano el último día.

Wright mencionó el lunes que no se perdió de nada de importancia. Una agenda para la conferencia mostró que el último día duró de 8:30 a 11:30 a.m. e incluyó un orador de clausura. Un recibo muestra que Wright utilizó un Uber para ir hacia Walt Disney World a las 9:53 a.m.

“Participé en la conferencia por completo”, destacó. “Me fui justo antes de que entregaran los premios de puerta y los boletos de la rifa”.

Aunque los viajes de Uber ida y vuelta, que ascendieron a $37.35, inicialmente se facturaron al distrito, Wright dijo que los reembolsó después de que se procesaron los recibos.

Wright agregó que cree que hay algunas áreas grises en las políticas del distrito relacionadas con los viajes de fideicomisarios, y envió una carta al Superintendente Jesús Jara el jueves pidiéndole que examine el asunto.

“Quiero asegurarme de que los fideicomisarios, incluyéndome a mí, sean buenos administradores del dinero público y que se sigan todas las reglas relacionadas con los viajes”, dice la carta.

Noche extra en el hotel

El informe de gastos de viaje también muestra que Wright se quedó una noche más en el hotel, pero afirmó que el distrito ha permitido esas noches adicionales si la conferencia terminaba ese día.

Wright sostiene que ella no ha hecho nada malo, argumentando que los hechos no están siendo representados de manera justa.

“No sé realmente cuál es la fuerza impulsora detrás de esto”, señaló. “Siento que está motivado políticamente, y siento que tenemos peces mucho más grandes para freír”.

El viaje le costó al distrito aproximadamente $2 mil 217, aunque Wright le reembolsó $323.65 por gastos personales. Esos gastos incluyeron $98 para una cena en el Hotel Renaissance; Wright dijo que fue a visitar a un graduado del Distrito Escolar del Condado de Clark que ahora trabaja allí como chef pastelero.

Los gastos personales se restaron de aproximadamente $324 de las provisiones diarias de alimentos y otros artículos que los fideicomisarios reciben como parte de su viaje, si las comidas no están incluidas en la conferencia.

“Si hubiera estado tratando de ocultar algo, no hubiera puesto ese recibo de Uber allí; no hubiera dicho que fui al Magic Kingdom y nadie lo hubiera sabido”, indicó Wright. “Si estuviera engañando, no hubiera sido franca con ese recibo”.

El informe de gastos también muestra $44.87 en viajes Uber utilizados para comprar comida. Wright destacó que esos eran viajes a Target para comprar alimentos sin gluten.

La portavoz del distrito, Kirsten Searer, comentó en un comunicado que el distrito completó una revisión inicial de los documentos de viaje de Wright y confirmó que abandonó la conferencia una hora antes.

“Ella ha proporcionado evidencia de que asistió al resto de la conferencia”, decía la declaración. “También tenemos entendido que la síndica Wright preguntó sobre este viaje y que los líderes del distrito le dieron autoridad para que le diera seguimiento”.