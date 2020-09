Buscan a pistolero que hirió a una mujer en el Strip de Las Vegas

La Policía Metropolitana (LVMPD) busca a un pistolero que disparó múltiples veces frente a Aria el martes, hiriendo a una persona.

El teniente David Gordon declaró que el tiroteo se produjo a las 11:08 p.m. entre un grupo de personas frente a Aria, ubicado en 3730 South Las Vegas Blvd. Múltiples usuarios de Twitter afirmaron que el tiroteo se produjo durante una fiesta de cumpleaños del rapero MoneyBagg Yo, con gente que distribuyó un video del suceso, pero la policía no confirmó los informes sobre el rapero.

Gordon sólo dijo que “hubo un grupo de personas en el estacionamiento cuando ocurrió el altercado”.

Welcome to Las Vegas… Shooting at the Aria thanks to Sisolak’s new approved visitors! pic.twitter.com/eHOX259vur

I heard six gun shots. Now 11 police cars, paramedics and firefighters are outside my 35th floor room @VdaraLV next to @AriaLV. Is it not safe in a 5star place?! #vitalvegas #nowhereissafe pic.twitter.com/oy4nnmNcK1

— Dorien Grais (@DorienGrais) September 23, 2020