Buscan a sospechoso de asesinato, un año después del crimen

Geoffrey Going murió el 7 de junio de 2019, después de sufrir una lesión en la cabeza fuera de un bar de Las Vegas. La policía tiene ahora una orden para arrestar a un sospechoso por un cargo de asesinato.

Geoffrey Going, izquierda, celebrando la graduación universitaria de su mejor amigo, Kurt Anderson, en una foto sin fecha. Going tenía 43 años cuando murió hace más de un año después de ser herido fuera de un bar del centro de Las Vegas. A principios de junio, documentos policiales identificaron a un sospechoso en el caso. (Kurt Anderson)

Geoffrey Going, izquierda, posa con su mejor amigo, Kurt Anderson, durante una celebración de Pascua en una foto sin fecha. Going tenía 43 años cuando murió hace más de un año después de ser herido fuera de un bar del centro de Las Vegas. A principios de junio, documentos policiales identificaron a un sospechoso en el caso. (Kurt Anderson)

Geoffrey Going, derecha, posa con su mejor amigo, Kurt Anderson, en el cumpleaños número 21 de Anderson en Las Vegas. Going tenía 43 años cuando murió hace más de un año después de ser herido fuera de un bar del centro de Las Vegas. A principios de junio, documentos policiales identificaron a un sospechoso en el caso. (Kurt Anderson)

El mejor amigo de Geoffrey Going dijo que el nativo del sur de California encontró su oasis en Las Vegas.

Pero la ciudad también fue donde Going murió de una forma “sin sentido” hace poco más de un año a causa de una lesión cerebral, después de que lo derrumbaran al suelo fuera de un bar y lo dejaran solo, recordó el amigo de Going, Kurt Anderson.

La policía cree saber quién atacó a este hombre de 43 años, y se ha firmado una orden de arresto por un cargo de asesinato, pero más de un año después de su muerte, la familia y los amigos de Going aún tienen preguntas.

Anderson, que creció con Going, dijo que su amigo era un cantante apasionado que se mudó a Las Vegas hace varios años y encontró trabajo en el Strip. Después de la muerte de Going, Anderson asumió que los funcionarios lo considerarían un accidente.

“Te daba esa sensación de que a nadie parece importarle”, expresó Anderson durante una entrevista telefónica desde California a principios de junio.

Aparece como John Doe en el hospital

La llamada del padre de Going llegó a finales de mayo de 2019. Anderson dijo que Going, que “siempre estaba en contacto”, no se reunió con su padre, lo cual le preocupó inmediatamente.

Los amigos de los amigos comenzaron a buscar hasta que encontraron un John Doe en el Hospital y Centro Médico Sunrise que coincidía con la descripción de Going. Anderson, que vivía en Nueva York en ese momento, se subió a un avión hacia Las Vegas.

Going había sufrido una lesión en la cabeza, aunque los trabajadores del hospital no lo sabían al principio. El 30 de mayo, un oficial de seguridad en un centro comercial en la cuadra 900 de la avenida East Sahara, cerca de Maryland Parkway, llamó al 911 para reportar a un hombre inconsciente que no podía responder preguntas.

El Teniente Ray Spencer del Departamento de Policía Metropolitana de Homicidios comentó que los trabajadores del hospital asumieron que el hombre estaba demasiado intoxicado, pero después de que Going se cayera de una camilla en el hospital, el personal notó que tenía una lesión significativa en la cabeza, relató Spencer.

Going murió el 7 de junio de 2019. La Oficina Forense del Condado Clark llamó a los detectives de homicidios de Spencer después de su muerte, pero la orden de arresto no se firmó hasta el 1º de junio.

“El principal retraso en esto fue simplemente esperar a que el forense tomara una decisión”, le comentó Spencer al Las Vegas Review-Journal en mayo.

La policía necesitaba un documento firmado de la Oficina Forense para emitir una orden, señaló. En marzo, la oficina dictaminó que la muerte de Going fue un homicidio debido a lesiones por golpes en la cabeza y complicaciones relacionadas.

La orden de arresto indicaba que Going sufrió una grave hemorragia cerebral y una “fractura de cabeza”.

Aunque los registros de la corte y la cárcel muestran que no se han hecho arrestos en el caso, la orden de arresto identifica al sospechoso como George Kahaleua-Doctorello de Pahrump.

Los registros públicos no enlistan ningún número telefónico de un Kahaleua-Doctorello de Pahrump. La policía escribió en la orden que “los detectives hicieron intentos de contactar a Kahaleua-Doctorello con respecto a su relato de los detalles mencionados y no han tenido ningún contacto con él”.

Un cantinero y un ex empleado del Badlands Bar (el bar gay de temática rural en el que Going fue encontrado fuera) ambos le informaron a la policía sobre Kahaleua-Doctorello, según la orden.

Las imágenes de vigilancia del exterior del bar mostraban “lo que parecía ser la víctima siendo golpeada y arrojada al suelo” por un hombre que la policía cree que es Kahaleua-Doctorello, según el documento.

Según la orden, las imágenes también mostraban a Kahaleua-Doctorello y a un amigo saliendo del bar después de que Going fuera herido, y los dos “parecían estar hablando más sobre el incidente, recreándolo”.

Los hombres se pararon sobre Going mientras él estaba inconsciente, pero fue un guardia de seguridad de Green Door (un club de adultos en el mismo centro comercial) quien más tarde llamó a la policía.

Un cantinero le comentó a la policía que la noche que Going fue atacado, un ex empleado visitó el Bar Badlands con un hombre que conocía como “Keoki”.

La fuente agregó que durante la noche, Keoki salió del bar solo y dijo que iba a Green Door. El cantinero le notificó a la policía que “Keoki volvió al bar y le dijo (al antiguo empleado) que un tipo se le había acercado y que Keoki le había golpeado”, según la orden judicial.

El ex empleado también habló con los detectives e identificó a “Keoki” como George Kahaleua-Doctorello, según la orden.

“El ex empleado le notificó a los detectives que Kahaleua-Doctorello no describió ningún altercado o pelea”, según la orden. “Kahaleua-Doctorello dijo que el hombre se le acercó, le pidió fuego para un cigarrillo y luego comenzó a toquetearlo”.

Antes de ser herido, las imágenes de vigilancia mostraban a Going hablando con la gente en la calle “de una manera no violenta, que parecía estar pidiendo algo, posiblemente cigarrillos”, según la orden.

Debido a que Kahaleua-Doctorello y su amigo no le dijeron a los paramédicos que Going estaba herido, “no fue tratado inicialmente por las heridas” en el hospital, según la orden.

“Un muy buen chico”

El 31 de mayo fue el cumpleaños de Going, habría cumplido 44 años.

Anderson dijo que él y Going crecieron como hermanos en Huntington Beach, California.

Going era muy reservado sobre su vida personal y cercano a su familia, describió Anderson. Era más introvertido que el típico “chico de teatro”.

“Ese era realmente su hobby, actuar, cantar, escribir canciones y tocar el piano”, describió.

Mary Anderson, la madrina de Going y la madre de Kurt Anderson, agregaron que Going era un niño adorable que quería ser el mejor en todo lo que hacía. Ella dijo que ayudó a criar a Going junto a su hijo, y que él siempre le enviaba un regalo cada Día de la Madre.

“Era un buen chico”, mencionó. “Era un muy buen chico, y era amable”.

Cuando Going iba en la preparatoria, Kurt Anderson lo persuadió para que actuara en un concurso de talentos. Fue entonces cuando Anderson se dio cuenta de que su tranquilo amigo tenía una hermosa voz.

“A partir de ese momento, cambió para bien”, señaló Anderson.

Durante el funeral de Going, antes de que sus cenizas se esparcieran por la costa del sur de California, su familia tocó una grabación de él cantando la misma canción que cantó en el concurso de talentos (“Bring Him Home” del musical “Les Miserables”).

Kurt Anderson dijo que ha sido frustrante sentir que nadie fuera del círculo de familiares y amigos de Going se preocupaba por su muerte. Una resolución del caso podría traer algún tipo de cierre, considera.

“No es como si estuviéramos buscando un gran arresto, pero sólo quieres recibir algo más significativo de una situación trágica”, concluyó.