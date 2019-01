Buscan impulsar permisos por enfermedad pagados

“Nos estamos uniendo para esta Legislatura, vamos a ir por lo menos una vez al mes a Carson City para hablar con legisladores republicanos y demócratas”, Leo Murrieta, director de Make the Road Nevada. Viernes 4 de enero de 2019 en la oficina de Make the Road Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Si yo me reporto enferma no me pagan esos días, con tres días que yo no trabaje pierdo el equivalente a un mes de comida para mi familia”: Sheila Hurtado, trabajadora de casino. Viernes 4 de enero de 2019 en la oficina de Make the Road Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Nos estamos uniendo para esta Legislatura, vamos a ir por lo menos una vez al mes a Carson City para hablar con legisladores republicanos y demócratas”, Leo Murrieta, director de Make the Road Nevada. Viernes 4 de enero de 2019 en la oficina de Make the Road Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Si yo me reporto enferma no me pagan esos días, con tres días que yo no trabaje pierdo el equivalente a un mes de comida para mi familia”: Sheila Hurtado, trabajadora de casino. Viernes 4 de enero de 2019 en la oficina de Make the Road Nevada. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Es triste que los días de enfermedad no sean pagados porque lamentablemente tenemos que ir a trabajar así y es desagradable”, fueron las palabras que la señora Sheila Hurtado compartió a El Tiempo con el propósito de ser escuchada por los legisladores locales que en este 2019 comenzarán una nueva Sesión Legislativa.

Hurtado lleva casi dos años trabajando como coctelera en un conocido casino situado cerca del Strip de la ciudad. Relató que lleva 30 años radicando en Estados Unidos y en los diferentes trabajos que ha tenido en ninguno ha recibido permisos de ausencia pagados en caso de enfermedad.

“A veces he tenido que ir a trabajar con tos y gripa, es asqueroso y penoso. Si me ven (los clientes) van a dejar de jugar porque no van a querer enfermarse por culpa de una mesera. Pasa que no te sientes al cien por ciento, soy una persona que trata de ser amable pero si estoy enferma no me es posible, estoy decaída, incluso me equivoco en las bebidas”, comentó Hurtado.

Casos como el de la señora Hurtado son constantes entre la comunidad hispana, ya que actualmente no existe una ley en Nevada que solicite al empleador dar ciertos beneficios laborales a trabajadores que no estén contratados de tiempo completo (40 horas por semana). Esto puede afectar a muchas familias.

“Si yo me reporto enferma no me pagan esos días, con tres días que yo no trabaje pierdo el equivalente a un mes de comida para mi familia, somos seis. Uno prefiere trabajar que faltar”, agregó la trabajadora de casino.

Las horas o días pagados por enfermedad pueden ser utilizados por el empleado para cuidar de su salud o bien de sus familiares que presenten alguna complicación médica.

“En trabajos anteriores he tenido desilusión y tristeza. Por ejemplo, mi abuela se enfermó y me llamaron a tiempo para ir al hospital, pero yo era nueva en mi trabajo y no quería perderlo. Decidí ir a trabajar y cuando fui al hospital era demasiado tarde. No pude despedirme de mi abuela, si hubiera tenido esos días (pagados) por enfermedad, los hubiera usado… Mi madre es indocumentada, no tiene seguro médico y se enferma mucho. Nosotros sentimos horrible que no nos paguen esos días porque cuando ella se enferma alguien tiene que cuidarla”, acotó Hurtado.

Al respecto, la organización Make the Road Nevada lleva cada semana reuniones comunitarias para escuchar las necesidades de la comunidad hispana, las cuales son comunicadas a los funcionarios públicos del ‘Estado de Plata’ con la intención de trabajar en una posible solución.

El director de Make the Road Nevada, Leo Murrieta, mencionó que por más de un año ha hablado con distintas familias del este de Las Vegas y de North Las Vegas, por lo cual considera que el problema de las señora Hurtado representa el mismo problema de muchas otras familias.

“Hemos escuchado muchas historias de padres teniendo que escoger entre mandar a sus hijos a la escuela o ir al trabajo. Los hijos van a la escuela enfermos porque los padres no pueden quedarse con ellos. Eso no puede pasar, es una injusticia, pensamos que los trabajadores deben tener esa oportunidad. Como estado debemos vigilar cómo crecemos para asegurar que una familia trabajadora tenga la oportunidad de cuidarse”, sentenció Murrieta.

El director de dicha organización pide a la comunidad que se una a sus reuniones semanales para que comiencen a informarse sobre cómo impulsar los temas que más les repercutan.

Al preguntarle sobre si los días pagados por enfermedad será un tema que busquen abordar con los legisladores de Nevada, Murrieta respondió que, “por supuesto que sí, nos estamos uniendo para esta Legislatura, vamos a ir por lo menos una vez al mes a Carson City para hablar con legisladores republicanos y demócratas, además del gobernador y fiscal general”.

La 80º Sesión Legislativa de Nevada iniciará el próximo 4 de febrero y terminaría en junio de 2019. Durante estos meses, los asambleístas y senadores estatales impulsarán propuestas, las analizarán y en dado caso las votarán para establecer nuevas leyes en el estado o modificaciones a las ya existentes. Actualmente el Partido Demócrata tiene mayoría en la Legislatura.

“Vamos a demandar cambio, vamos a trabajar con los demócratas que están en el poder, vamos a trabajar con el nuevo gobernador, para que escuchen las voces de los trabajadores y no solamente de los empresarios y millonarios. Vamos a ir a demandar progreso, cuando los demócratas no hagan lo que el pueblo quiera, entonces el pueblo va a responder y va a demandar acción, progreso y protección. Es una oportunidad de hacer cambio y hacerlo hoy”, concretó Murrieta.

Las reuniones comunitarias (gratuitas) de Make the Road Nevada se llevan a cabo todos los miércoles a las 6:00 p.m. en 4250 E. Bonanza Road, Suite 14, Las Vegas, NV 89110.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.