Buscan proteger a estudiantes de género diverso

Cassie Charles, organizadora de Planned Parenthood, dijo que son varias las organizaciones a favor de los derechos de los estudiantes de género diverso. Jueves 22 de marzo de 2018 en Comisión del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El asambleísta Nelson Araujo (izquierda) consideró que esta resolución fue un paso a favor de proteger a los estudiantes de género diverso. Jueves 22 de marzo de 2018 en Comisión del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas personas se manifestaron con pancartas. Jueves 22 de marzo de 2018 en Comisión del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Largas filas para ingresar a la sala de juntas demostraron el interés en el tema. Jueves 22 de marzo de 2018 en Comisión del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Superintendente Pat Skorkowsky durante la reunión pública. Jueves 22 de marzo de 2018 en Comisión del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Más de 200 personas acudieron a la reunión pública para hablar sobre los derechos de los estudiantes de género diverso. Jueves 22 de marzo de 2018 en Comisión del Condado Clark. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los fideicomisarios de la Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo una reunión pública para debatir si se debe instruir al superintendente Pat Skorkowsky que elabore una nueva política y reglamento para los estudiantes con diversidad de género, esto bajo el cumplimiento de las leyes estatales y federales.

La reunión realizada el 22 de marzo en la Sala de Comisión del Condado Clark convocó a más de 200 personas, entre los que se encontraban legisladores locales, padres de familia y organizaciones a favor de los derechos de las personas transgénero.

El voto de la Junta Directiva del CCSD fue a favor de realizar la planificación de un reglamento que proteja a los estudiantes de diversidad de género. Sin embargo, se tiene previsto que el contenido de este reglamento sea sometido a votación para el 30 de marzo.

Uno de los funcionarios públicos que ha impulsado distintos tópicos a favor de la comunidad LGBTQ, desde la Legislatura 2017, es el asambleísta por el Distrito 3, Nelson Araujo, quien estuvo presente durante la sesión y consideró que esta resolución es un paso al frente para lograr el objetivo de proteger a todos los estudiantes del valle de Las Vegas.

“Cuando vas a la escuela, quieres ir a aprender, a tener amigos, y un estudiante no debería ir a la escuela con miedo o sintiéndose incómodo, con este paso vamos a poder asegurarnos de que todos estos estudiantes tengan las protecciones que se necesitan para que puedan triunfar y lograr todas sus metas”, expresó Araujo.

Dichas protecciones para los estudiantes de género diverso, que podrían ser incluidas en el reglamento, incluyen que los docentes cuenten con capacitación debida sobre las necesidades de estos estudiantes; además de pautas en tópicos como alojamiento durante la noche en viajes escolares (excursiones), vestidores en gimnasios, cómo los estudiantes pueden cambiar sus nombres, luchar contra el acoso escolar, entre otros.

“Lo más importante siempre va a ser la protección, especialmente con la comunidad LGBTQ, siempre va haber personas que no entienden completamente lo que es ser LGBTQ, al obtener e implementar estas protecciones vamos a poder asegurarnos de que las escuelas tengan todo lo que necesitan para enfocarse en cuidar a nuestros niños, todos por igual. Que todos tengan esa oportunidad de estudiar y ser los estudiantes que deben ser”, acotó Araujo.

El asambleísta agregó que se debe fomentar una política de respeto entre los estudiantes, ya sea antes o después de las horas de clase, incluyendo el tiempo compartido durante los traslados en autobuses escolares; para lo cual, los profesores serán una guía importante.

“Este es el primer paso para esa meta, es muy importante, ¿cuántos casos hemos visto que nuestros niños de diversidad de género son víctimas de sucesos terribles?

Como comunidad latina debemos tener estas conversaciones, no son fáciles, pero al final del día todos debemos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan esa oportunidad de poder lograr sus sueños, esta propuesta nos va a llevar más cerca de lograr esa meta. Sé que estas conversaciones nunca son fáciles pero tenemos que abrir nuestros corazones, oídos y tenerlas, para comprendernos como una comunidad”, dijo Araujo.

Aunque el uso de los baños en escuelas públicas por los estudiantes de acuerdo a su identidad de género es otro tema presente para la comunidad LGBTQ, es casi un hecho que no será un tópico incluido en el reglamento debido a la polémica que ha generado a nivel federal en los últimos dos años; es importante recordar que la iniciativa fue impulsada por el ex-presidente Barack Obama en 2016 y posteriormente eliminada por el presidente Donald Trump en 2017. En ambos casos con múltiples opiniones a favor y en contra.

Instantes antes de la reunión, organizaciones que dicen estar a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ, realizaron una conferencia de prensa para abordar la importancia que tiene para ellos que exista un reglamento como el que ahora se debe planificar.

Los oradores de esa conferencia fueron: Jane Heenan, de Gender Justice; Kristina Hernández y Noa Ortega, de Gender Justice Youth Advocate; Blue Montana, de The Center; abogada Althea Nelson; Christina Giunchigliani, comisionada del Condado Clark; Tod Story, de ACLU Nevada; Josh Miller, de HRC; Jamie Lee Sprague-Ballou, de TransPride Las Vegas; Cecile Blue, de The Center You Advocate; Dr. Amanda Morgan, de UNLV Gender and Sexuality Studies; y Cassie Charles, de Planned Parenthood.

La sesión pública inició a las 6:00 de la tarde del 22 de marzo y finalizó sobre las 11:48 de la noche. Los fideicomisarios Linda Young, Chris Garvey y Kevin Child votaron en contra de la medida. No obstante, la iniciativa fue aprobada y el 30 de marzo se votará el contenido del reglamento. El Tiempo dará seguimiento puntual a este tema.