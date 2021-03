¡Cae premio mayor de $114 mil en Mesquite!

Los premios mayores de seis cifras no se limitan a los casinos del Valle de Las Vegas.

Un jugador de Mesquite ganó 114 mil 252.96 dólares al acertar el súper gran premio progresivo de una máquina Dollar Storm, según la cuenta de Twitter de Mesquite Gaming.

Cheers to our lucky Mesquite local for winning the Progressive Super Grand Jackpot of $114,252.96 on our Dollar Storm machine!

Have fun and spend your earnings wisely! 😉 pic.twitter.com/RgU7b6PgVq

— Mesquite Gaming (@MesquiteGaming) March 4, 2021