Cae premio mayor de $345 mil en el Valle de Las Vegas

Una visitante de Hawái está feliz de haber visitado Las Vegas el domingo.

Luisa Muliau estaba jugando en la Wheel of Fortune Wild Red Sevens en Palace Station alrededor las 3 a.m. cuando su apuesta de 1.25 dólares le ganó un enorme pago de 345,499.36 dólares, según un comunicado de Station Casinos.

Ganadores en todo el Valle de Las Vegas

Binion’s

Un jugador de Dragon Link ganó 12,309.36 dólares.

Four Queens

Un jugador de Dragon Link progresivo de un centavo ganó 13,178.69 dólares.

Another lucky jackpot winner! This time a gentleman from California hit the grand on the penny progressive dragon link by @aristocratslots for $13,178.69. Congratulations!

Un visitante de Dakota del Norte ganó 10,219.80 dólares.

Congratulations to our lucky guest from North Dakota playing a penny #slotmachine with 150 coins bet hit a #jackpot of $10,219.80!

Y ahora tenemos noticias de Nueva Jersey.

Congratulations to our lucky guest from New Jersey who just hit the Grand Lightning Link Progressive for $16,374.32!

Harrah’s Las Vegas

Sale premio de 69,131 dólares en Tiger’s Realm.

Must be 21 or older to gamble. Know When To Stop Before You Start.® Gambling Problem? Call 800-522-4700.

Congrats to this lucky @Caesars_Rewards guest on a $69,131 #JACKPOT 🤑 💜 #ComeOutandPlay

Harrah’s Laughlin

Michael y Janice ganaron 11 mil dólares en 5 Play Poker con una escalera real.

Patrick consiguió un premio mayor de 15,613.85 dólares en Wolf Dynasty.

Sheryl convirtió sus 22 dólares en 22,513.50 dólares en 88 Fortunes.

The Orleans

Un invitado ganó un premio mayor de Mighty Cash de 10,614 dólares.

Mighty Cash slot paid a mighty jackpot for $10,614 at The Orleans! Come play at your favorite casino today!

Suncoast

Una escalera real repartida en la máquina de Video Poker Five Play pagó 30 mil dólares.

A dealt royal flush on the Five Play Video Poker machine turned a lucky guest into a $30,000 jackpot winner!

Un invitado ganó 16 mil dólares en Caveman Keno.

¿Cinco iguales sin comodines? ¡Aquí están!

Check out this 5-of-a-kind $10,250 jackpot full of Queens at Suncoast! 🤑

Tropicana Laughlin

Debra logró una victoria de 72,977 dólares en Three Card Poker.

Wynn Las Vegas

Y ahora algo completamente diferente: Brandon ganó 10 mil dólares con un hoyo en uno.

We had our first Hole in One on #18 on Thursday! Our hotel guest, Brandon, won $10,000. Congratulations 👏⛳🏌️

Do you think you have what it takes?

To reserve a tee time call our concierge at (702) 770-4653.

