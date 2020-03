Caen en picada las acciones asociadas con Las Vegas

El Strip de Las Vegas está prácticamente vacío después de que el Gobernador Steve Sisolak ordenara el cierre obligatorio de la mayoría de los negocios no esenciales del estado debido a la preocupación por la propagación del coronavirus. Foto tomada el viernes, 20 de marzo de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Ejecutivos e inversores de empresas públicas con conexión con el sur de Nevada jamás olvidarán el 18 de marzo.

Es la fecha en que casi todas las acciones de las compañías de juegos cayeron a su precio más bajo en 52 semanas.

También fue el primer día de negociación después de que el Gobernador Steve Sisolak anunciara que los 441 casinos con licencia de Nevada cerrarían por 30 días.

Wynn Resorts Ltd., Las Vegas Sands Corp., MGM Resorts International, Caesars Entertainment Corp., Boyd Gaming Corp., Red Rock Resorts, Penn National Gaming Inc., Eldorado Resorts Inc. y Full House Resorts Inc. todos cayeron a sus mínimos anuales.

Sus fondos de inversión inmobiliaria no fueron inmunes, con MGM Growth Properties, VICI Properties Inc. y Gaming & Leisure Properties Inc. (19 de marzo) (afiliados a MGM, Caesars y Penn National, respectivamente) cayendo en esos días.

Incluso los fabricantes de equipos de juego cayeron: IGT, Scientific Games Corp., Everi Holdings Inc. y Play AGS Inc. se tambalearon.

Y, dos aerolíneas clave para el transporte de pasajeros a Las Vegas, Southwest Airlines Co. y Allegiant Travel Co. (19 de marzo), tocaron fondo entonces.

Un duro viaje

Wall Street ha estado en una situación difícil en los últimos 10 días.

La Bolsa de Valores de Nueva York y Nasdaq mostraron un rayo de esperanza a mediados de la semana cuando parecía que un paquete de estímulo de dos billones de dólares estaba a punto de ser aprobado con el voto del Senado.

Hubo una ligera pausa después de que se informara de la mayor caída del desempleo de la historia.

Pero el repunte que muchos esperaban el viernes cuando la Cámara de Representantes aprobó el paquete de estímulo nunca se materializó.

¿Qué ocurrió?

“Esta semana fue una volátil para las acciones de juegos y de hospitalidad que en algunos casos no han sido tan bajas desde la Gran Recesión de hace más de 10 años”, apuntó Brendan Bussmann, director de asuntos gubernamentales y socio de Global Market Advisors LLC, con sede en Las Vegas. “Aunque el golpe pudo no haber ocurrido (el viernes) después de que la Ley CARES fue firmada, llegó a principios de la semana cuando el paquete pasó por el Senado”.

Bussmann dijo que se puede contar con que las acciones de juegos y turismo regresen.

“La industria de los juegos de azar es una gran apuesta a largo plazo debido a su resistencia y sigue siendo de alta tendencia de recuperaciones ya que ha enfrentado desafíos en los últimos 20 años”, aseveró. “La mayor señal de su resurgimiento será cuando Nevada y el resto del país se abran de nuevo y Asia se haya estabilizado”.

Macao como indicador

Carlo Santarelli, un analista de juegos del Deutsche Bank en Nueva York, tenía sentimientos similares y dijo que Macao, donde aparecieron algunas de las primeras señales de problemas con el coronavirus, podría proporcionar una indicación de lo que sucederá a continuación.

“Creo que es muy difícil atribuir los movimientos diarios en los nombres de los casinos a una cosa en particular en un ambiente como este”, argumentó Santarelli en un correo electrónico. “Tenemos cuarentenas adicionales en Guangdong que fueron anunciadas el jueves, están pesando sobre los nombres de mayor capitalización con exposición en Macao (el viernes), mientras que los inversionistas de juegos están, hasta cierto punto, observando la situación en China-Macao para ver si hay un plan de juego para lo que podemos esperar a nivel nacional una vez que los casinos vuelvan a abrir”.

La caída del precio de las acciones ha sido precipitada para varias compañías que alcanzaron su máximo rango de 52 semanas del 19 al 21 de febrero.

Las acciones de Caesars estaban a 14.74 dólares el 19 de febrero, y luego cayeron a 3.22 dólares casi un mes después. La compañía fue una de las afortunadas el viernes, cayendo solo 2.7 por ciento (19 centavos) para cerrar a 6.85 dólares.

Golden Entertainment, operadora del Strat, Arizona Charlie’s y la cadena de PT’s Pubs, se encontraba en su mejor momento en 52 semanas, a 21.67 dólares por acción el 19 de febrero. El lunes, cayó a su mínimo en 52 semanas de 3.55 dólares. Después de corregirse a mediados de semana, volvió a caer el viernes en 1.45 dólares para cerrar a 6.64 dólares.

Los regionales se perjudican

El 20 de febrero, las fuertes compañías regionales Penn National (39.18 dólares) y Eldorado, con sede en Reno-, alcanzaron sus máximos anuales. Ambas cayeron a mínimos de 52 semanas el 18 de marzo, con Penn bajando a $3.75 y Eldorado bajando a $6.02. El viernes, el día en que Penn anunció permisos de ausencia esta semana para 26 mil trabajadores en todo el país, incluyendo tres mil 200 en Nevada, las acciones cayeron 1.49 dólares, para cerrar a 11.77 dólares, mientras que Eldorado bajó a 1.65 dólares, para cerrar a 15.14 dólares.

Eldorado sigue en camino de adquirir Caesars Entertainment en la primera mitad del año.

Everi Holdings, un fabricante de equipos de juego con sede en Las Vegas, registró su máximo en 52 semanas de 14.88 dólares el 20 de febrero y su mínimo en 52 semanas de 1.55 dólares el 18 de marzo. El viernes, cerró con 25 centavos a 3.33 dólares.

Una compañía que se está conectando a Las Vegas, The Madison Square Garden Co., que está construyendo la MSG Sphere en Venetian, también vio un máximo en 52 semanas el 20 de febrero, con acciones a 316.39 dólares, cayeron el 18 de marzo a su mínimo de 52 semanas de 182.47 dólares. El viernes, un día después de que la compañía con sede en Nueva York anunciara que los Clippers de Los Ángeles de la Asociación Nacional de Baloncesto habían adquirido The Forum en Inglewood, California, por 400 millones de dólares, las acciones subieron 2.29 dólares para cerrar a 236.58 dólares.

Casinos locales afectados

Los operadores de casinos locales de Las Vegas, Boyd Gaming y Red Rock Resorts, empresa matriz de Station Casinos, también están pasando por tiempos difíciles.

Boyd cayó de su máximo anual de 36.22 dólares el 21 de febrero a su mínimo anual de 6.44 dólares el 18 de marzo. El viernes, las acciones bajaron de 1.62 dólares a 15.30 dólares por acción.

Red Rock estaba a 28.62 dólares en su máximo de 52 semanas el 17 de abril, pero cayó a su mínimo de 52 semanas de 2.76 dólares el 18 de marzo. El viernes, cayó 1.01 dólares para cerrar a 9.93 dólares.

Tres empresas con propiedades en Macao no tuvieron su máximo de 52 semanas en febrero porque fue cuando el gobierno de Macao ordenó el cierre de los casinos durante 15 días. Las tres tuvieron sus cifras más altas el 17 de enero al final de una subida de las acciones.

El líder del mercado, Las Vegas Sands, que también opera Venetian, Palazzo y el Sands Expo and Convention Center en Las Vegas, bajó del máximo de 74.29 dólares en enero al mínimo de 33.30 dólares el 18 de marzo. El viernes, las acciones bajaron 6.26 dólares a 42.10 dólares.

Wynn Resorts, que opera Encore Boston Harbor, Wynn Las Vegas y Encore Las Vegas, además de tres propiedades en Macao, bajó de un máximo de 153.41 dólares el 17 de enero a un mínimo de 35.84 dólares el 18 de marzo. El viernes, Wynn bajó 8.20 a 63.31 dólares.

MGM, que se asocia con la empresaria Pansy Ho en Macao y cuenta con otros 13 centros turísticos y casinos en todo Estados Unidos, bajó de su máximo de 34.64 dólares el 17 de enero a su mínimo de 5.90 dólares el 18 de marzo. El viernes, cayó 1.26 dólares para cerrar a 12.19 dólares.

Las acciones de las aerolíneas se ven afectadas

Las aerolíneas con una gran presencia en el Aeropuerto Internacional McCarran también perdieron terreno. Además de tener que hacer frente a la cancelación de reservaciones y a la reticencia de los pasajeros a volar durante el brote del virus, las compañías aéreas tuvieron que trabajar en torno a la reducción de operaciones resultante del cierre de la torre de la Administración Federal de Aviación durante casi una semana.

Las acciones de Southwest Airlines, con sede en Dallas y líder del mercado de McCarran, alcanzaron un máximo de 58.83 dólares por acción el 14 de febrero, pero cayeron a 29.15 dólares por acción el 15 de marzo. El viernes, las acciones cayeron 4.85 dólares a 36.38 dólares por acción.

Allegiant, con sede en Las Vegas, tuvo un máximo en 52 semanas de 183.26 dólares el 23 de diciembre y un mínimo de 60.06 dólares el 19 de marzo. El viernes, las acciones cayeron 6.30 dólares para cerrar a 90.91 dólares por acción.

Los fabricantes de equipos de juego no fueron inmunes a la masacre financiera.

La empresa londinense IGT, que tiene una gran presencia en Nevada, cayó desde su máximo en 52 semanas de 16.25 dólares el 14 de noviembre a su mínimo en 52 semanas de 3.59 dólares el 18 de marzo. El viernes, bajó 48 centavos, 7.1 por ciento, a 6.25 dólares por acción.

Los Juegos Científicos de Las Vegas pasaron de 31.63 dólares el 8 de noviembre a 3.76 dólares el 18 de marzo. Scientific recibió la peor paliza de la industria el viernes, bajando 2.25 dólares a un cierre de 8.34 dólares.

PlayAGS fue golpeada con más fuerza desde su punto más alto a su punto más bajo. La pequeña empresa de Las Vegas cayó de un máximo de 52 semanas de 26.12 dólares el 23 de abril a 70.1 centavos el 18 de marzo. El viernes, bajó 12 centavos para cerrar a 3.40 dólares por acción.

Solo otra compañía conectada con Las Vegas, además de Madison Square Garden, ganó el viernes.

MGM Growth Properties, el fideicomiso de inversión inmobiliaria afiliado a MGM, subió un 0.6 por ciento, 14 centavos, para cerrar a 22.50 dólares por acción. Esa compañía cayó de su máximo de 52 semanas de 34.37 dólares el 21 de febrero a su mínimo de 52 semanas de 11.43 dólares el 18 de marzo.