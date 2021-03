Caesars demanda a aseguradoras por más de dos mmdd perdidos por COVID-19

Caesars Entertainment Inc. ha perdido más de dos mmdd en el transcurso de la pandemia de COVID-19. Ahora quiere que sus proveedores de seguros paguen.

marzo 22, 2021

El hotel y casino Caesars Palace en el Strip de Las Vegas el jueves, 6 de agosto de 2020, en Las Vegas. (Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal)

Caesars Entertainment Inc. ha perdido más de dos mil millones de dólares en el transcurso de la pandemia de COVID-19. Ahora quiere que sus proveedores de seguros paguen.

La empresa, con sede en Reno, presentó el 19 de marzo una demanda contra sus aseguradoras por negarse a pagar las pérdidas por interrupción de actividades relacionadas con la pandemia. Según la presentación del lunes ante la U.S. Securities and Exchange Commission, Caesars había pagado más de 25 millones de dólares en primas para asegurar una “amplia cobertura de seguro de propiedad” destinada a proteger cualquier pérdida o daño físico y la consiguiente interrupción de la actividad comercial, a menos que se excluyera específicamente en las pólizas. Caesars afirma que un virus o una pandemia no es un escenario excluido en los acuerdos.

En la demanda se nombran 60 demandados, entre los que se encuentran suscriptores individuales y empresas como Ace American Insurance Co, Allianz Global Corp. y American Guarantee and Liability Insurance Co.

Caesars’ quiere llegar a una “resolución amistosa”, según la demanda, en la que las compañías de seguros acepten pagar las pérdidas de Caesars y los honorarios de los abogados.

