Caesars Entertainment es nombrado primer casino patrocinador de la NFL

Siete clubes de la NFL tienen relaciones con Caesars Entertainment, incluidos los Falcons, Ravens, Bears, Colts, Saints, Raiders y Eagles. Estas asociaciones, junto con el nuevo acuerdo no incluyen apuestas deportivas o fantasía diaria.

Caesars Palace en Las Vegas. (Patrick Connolly / Las Vegas Review-Journal) @PConnPie

Caesars Entertainment Corp., con sede en Las Vegas, y la NFL han firmado un acuerdo multianual que convierte a Caesars en el “primer casino patrocinador oficial de la NFL”.

Los términos adicionales del acuerdo anunciado el jueves no fueron revelados. The Associated Press dijo que Caesars pagaría a la liga $30 mdd.

El acuerdo incluye solo la categoría de casino y no incluye apuestas deportivas, deportes de fantasía diarios o los hoteles y resorts de la compañía.

A Caesars se le permitirá usar la marca de la NFL y las marcas registradas en sus casinos a partir de los playoffs de la NFL del fin de semana.

Caesars superó a su rival en Las Vegas MGM Resorts International por tener el primer acuerdo de la NFL. MGM ya ha firmado acuerdos de patrocinio con la Major League Baseball, la National Basketball Association y la National Hockey League.

“Todos nosotros en Caesars Entertainment estamos encantados de ser el primer socio de casino de la NFL, la liga deportiva más importante de América del Norte”, dijo el presidente y CEO de Caesars, Mark Frissora, en un comunicado emitido con el anuncio.

“La combinación de los 180 millones de fanáticos de la liga con nuestros 55 millones de miembros del programa de fidelidad Total Rewards expondrá a millones de personas a las oportunidades exclusivas y emocionantes durante todo el año en nuestras propiedades”, dijo Frissora.

El acuerdo también le da a Caesars la pista interna para organizar eventos asociados con el Draft de la NFL 2020, que está programado para ocurrir en Las Vegas.

Siete equipos de la NFL (los Atlanta Falcons, los Baltimore Ravens, los Chicago Bears, los Indianapolis Colts, los New Orleans Saints, los Oakland Raiders y los Philadelphia Eagles) ya tienen relaciones con Caesars.

MGM logró el primer acuerdo con un equipo de la NFL en octubre cuando anunció un acuerdo con los New York Jets.

En noviembre, el CEO de MGM, Jim Murren, fue interrogado sobre su afiliación a la NFL en la Conferencia de ICE Sports Betting USA en Nueva York. Murren dijo que el punto de conflicto con el desarrollo de un acuerdo con la NFL era el deseo de la liga de promulgar estándares de uniformes en todos los estados a través del gobierno federal, una posición que se oponen MGM y la American Gaming Association.

“No es una coincidencia que tengamos relaciones con esas tres ligas y no con la NFL actualmente”, dijo Murren en un informe de Forbes. “Este es un campo emergente, creo que cualquiera que maneje una participación en el terreno y diga ‘Esta es mi posición y no estoy dispuesto a cambiar’, va a terminar comiendo esas palabras”.

